Okoljski udar Bele hiše

Trumpova odločitev, da omeji doseg enega ključnih zakonov za varovanje okolja, bo pospešila gradnjo naftovodov, elektrarn in avtocest, toda kritiki trdijo, da bo hkrati prizadela interese najbolj revnih in manjšin. Vlada trdi, da bo z novimi ukrepi v prihodnjem desetletju prihranila stotine milijonov dolarjev, saj bodo odpravljeno "gore in gore birokratskih ovir v Washingtonu", kot je napovedal njen predsednik. Zakon o nacionalni okoljski politiki (NEPA) od zveznih ustanov zahteva, da ocenijo okoljske učinke projektov, hkrati morajo javnosti in interesnim skupinam dovoliti vpogled in komentiranje teh ocen. Bela hiša je sprejele novo razlago zakona in z njo omejila kateri projekti še potrebujejo takšno oceno, močno skrajšala čas za njeno izdelavo in javni pregled ter odpravila zahtevo, da morajo vanjo zajeti celovit vpliv projekta na podnebne spremembe.

NEPA je poskrbela, da so samo v zadnjem tednu obstali sporna naftovoda Keystone XL in Dakota Access ter plinovod Atlantic Coast. Vsi trije so imeli podporo Washingtona in so bili del Trumpove "energetske prevlade". Nova pravila bodo poskrbela, da bodo takšni zastoji precej redkejši. "To je morda največje darilo onesnaževalcem v zadnjih štiridesetih letih," je bil ogorčen Brett Hartl iz okoljske organizacije Središče za biološko raznovrstnost. Po njegovih besedah se ZDA vračajo "v čas, ko so reke gorele, zraka se ni dalo dihati, nam najbolj drage divje živali pa so se hitro bližale izumrtju". Hkrati bodo prizadete revne skupnosti, ki so ponavadi najbolj pogosto žrtve onesnaževanj. "Namesto, da bi poslušali njihov glas, je načrt Trumpove vlade njihovo utišanje," meni Sharon Buccino, pravnica okoljske organizacije Svet za varovanje naravnih virov.



Okolje bo pomembna tema volitev

Poseg prihaja ob koncu Trumpovega prvega predsedniškega mandata, kar pomeni, da bo imel precejšen vpliv na jesenskeo odločanje volivcev in bo varovanje okolje potisnil med pomembnejše teme. Če namreč zmaga demokrat Joe Biden, ga lahko z navadno večino v kongresu zelo hitro razveljavi. Razkorak med njima pri odnosu do okolja ne more biti večji. Trumpu je v komaj treh letih uspel eden največjih udarov na zakonodajo za zaščito okolja. Razrahljali so omejitve izpustov toplogrednih plinov iz termoelektrarn in vozil, odpravili številna pravila za čistejši zrak in vodo ter za ravnanje s strupenimi kemikalijami. Po analizi New York Timesa so uradno že posegli v 68 okoljskih pravil, spremembe v 32 pa še potekajo.