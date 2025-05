V algastih bazenih več mesecev po zaprtju parka še vedno orki in 12 delfinov

Januarja so v Franciji zaradi novega zakona zaprli park z morskimi živalmi Marineland. A več mesecev po zaprtju parka v zapuščenih bazenih, kjer se že razraščajo alge, še vedno plavata orki, 23 let stara Wikie in 11 let star Keijo, ter 12 delfinov. Njihova usoda ostaja neznanka, aktivisti za zaščito živali pa francosko vlado pozivajo, naj čim prej poišče ustrezno rešitev in odobri premestitev živali.