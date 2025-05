Okrepitev nadzora na mejah: 'Izvajamo več pregledov'

Tiskovni predstavnik zvezne policije na Bavarskem je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil, da bodo od danes izvajali večje število pregledov na mejah z Avstrijo in Češko. "Skušamo zagotoviti, da bodo motnje čim manjše. Izvajamo pa več pregledov, kar bodo potniki opazili," je dodal.

Nemška policija izvaja poostren nadzor na številnih mejnih prehodih, tudi manjših, denimo med Salzburgom na avstrijski in Freilassingom na nemški strani.

Poostren nadzor je bil napovedan tudi na mejah z Nizozemsko in Belgijo, vendar po poročanju dpa tega za zdaj ni zaznati.

Ukrepe je nova vlada pod vodstvom kanclerja Merza uvedla le dva dneva po uradnem prevzemu oblasti in tako uresničila svoje napovedi o uveljavljanju strožje politike proti nezakonitemu priseljevanju.

Poteze nove nemške vlade in notranjega ministra Alexandra Dobrindta so že sprožile pomisleke in tudi kritike v nekaterih sosedah Nemčije, navaja dpa.

Poljski premier Donald Tusk, ki je v sredo gostil Merza na obisku v Varšavi, je izrazil nezadovoljstvo že na njuni skupni novinarski konferenci.

S kritiko se je na omrežju X odzvalo tudi švicarsko ministrstvo za pravosodje. "Švica meni, da sistematične zavrnitve na meji kršijo veljavno zakonodajo," so zapisali in dodali, da švicarska vlada razmišlja o protiukrepih.

Policija je sicer danes po poročanju dpa sporočila, da za zdaj ni jasno, ali so doslej že zavrnili kakega prosilca za azil, kot predvideva nova politika.

Avstrija je medtem danes pozvala Nemčijo, naj glede nadzora na mejah spoštuje evropsko zakonodajo.

"Avstrija na splošno pozdravlja prizadevanja Nemčije v boju proti tihotapski mafiji in nezakonitim migracijam. Vendar pričakujemo, da bodo nemški organi pri vseh sprejetih ukrepih spoštovali evropski pravni red," je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo.

Boj proti nezakonitim migracijam je bila ena od osrednjih tem volilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami konec februarja, na katerih so največ glasov prejeli Merzevi krščanski demokrati (CDU), ki so nato skupaj z bavarsko Krščansko-socialno unijo (CSU) in socialdemokrati (SPD) oblikovali vladno koalicijo. Ta je z delom začela v torek, potem ko je bil Merz v bundestagu izvoljen za novega kanclerja.