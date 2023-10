Bolnišnice v Gazi tarče napadov, prebivalci pijejo morsko vodo

Izraelska vojska je okrepila napade na Gazo, tudi v bližini največje bolnišnice, kjer so bile poškodovane oziroma uničene stanovanjske hiše v bližini pa je bila zaradi bombardiranja poškodovana še ena bolnišnica. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nedavno napovedal "drugo fazo" vojne, ob tem pa poudaril, da so pripravljeni najti in vrniti v Izrael 239 talcev, ki jih je Hamas zajel med vdorom 7. oktobra, štirje talci pa so bili do zdaj že izpuščeni.

Za prebivalci Gaze je še ena noč močnega izraelskega bombardiranja na območju Gaze, tokrat so ciljali stanovanjske stavbe v okolici bolnišnice Al-Kuds. V bolnišnico se je zateklo najmanj 14.000 ljudi, poroča Al Jazeera. Izrael je sicer ukazal evakuacijo bolnišnic, vendar je večina ljudi izgubila svoje domove, so poškodovani in se preprosto nimajo kam zateči. BBC poroča, da zdravstveno osebje trdi, da je premik sto bolnikov, nemogoč. Prav tako so zaskrbljeni bolniki in osebje v drugi bolnišnici, Al Šifa, kjer naj bi bile razmere katastrofalne. Kot je za BBC pojasnil dr. Marwan Abusada, približno 55.000 oseb zaseda vsak kvadratni meter bolnišnice. Bolnišnica je po njegovih besedah preobremenjena, zmanjkuje pa tudi vseh zdravil, od anestetikov do protibolečinskih zdravil in antibiotikov. Izraelska vojska namreč trdi, da je glavno operativno oporišče Hamasa prav v bolnišnici Al Šifa. Do okrepitve kopenskih operacij je prišlo dan po tem, ko je v Gazo iz Egipta vstopilo 33 tovornjakov s hrano, zdravili in drugimi potrebščinami, kar je največji konvoj humanitarne pomoči od začetka vojne med Izraelom in Hamasom. Humanitarni delavci so povedali, da pomoč še vedno ne zadošča potrebam v Gazi, poroča AP.

Število palestinskih smrtnih žrtev je preseglo 8000, kažejo podatki ministrstva za zdravje v Gazi. Tudi na okupiranem Zahodnem bregu je bilo med nasiljem in izraelskimi racijami ubitih več kot 110 Palestincev. Izrael naj bi napadel tudi begunsko taborišče Jenin.

Kriza v Gazi se sicer zaostruje, 2,3 milijona prebivalcev nima dostopa do čiste tekoče vode, potem ko je Izrael prekinil oskrbo z vodo in elektriko. Zato so prebivalci prisiljeni uporabiti morje za umivanje, pranje oblačil in čiščenje kuhinjske posode, poroča AP. Po podatkih agencije ZN za pomoč otrokom Unicef se otroci v Gazi srečujejo s katastrofalnimi razmerami, saj starši preprosto nimajo druge izbire, kot da jim dajejo slano morsko vodo. "Ena od naših uslužbenk ima deklici stari 7 in 14, vsak dan se trudi, da ju obdrži pri življenju, zato jima daje tudi slano vodo," je dejal tiskovni predstavnik Unicefa, Toby Fricker za BBC.

Po podatkih vlade v Gazi je bilo uničenih tudi 47 mošej in sedem cerkva. V zadnjih treh tednih so bile uničene tudi 203 šole in 80 vladnih uradov. Kot poroča Al Jazeera naj bi bilo zaradi obsežnega bombardiranja poškodovanih tudi 22.000 stanovanjskih enot, 32.000 stavb pa je bilo popolnoma uničenih. Vladni medijski urad v Gazi je poročal, da je izraelska vojska zagrozila, da bo bombardirala tudi arabski pravoslavni kulturni center in šolo, v kateri je trenutno nastanjenih več kot 1500 razseljenih oseb. V enem dnevu naj bi Izrael napadel kar 600 ciljev Izraelske letalske sile so zatrdile, da so v zadnjem dnevu napadle približno 600 ciljev, med drugim tudi na območju univerze Al-Azhar, tarče napadov pa naj bi sicer bila skladišča orožja, skrivališča in zbirališča skupine Hamas.

Izraelska vojska napadla v Libanonu in Siriji Od začetka vojne med Hamasom in Izraelom so vedno bolj napeti odnosi tudi na izraelski meji z Libanonom, tam so že potekali spopadi, vendar so bili večinoma omejeni na nekaj obmejnih mest. Izraelska vojska pa je tokrat objavila posnetek, ki prikazuje eksplozije v Libanonu, sestrelili naj bi tudi brezpilotno letalo ter ubili enega izmed borcev militantne skupine Hezbolah.

V povračilnih odgovorih, poroča AP, je Hamas nad izraelsko mesto Naharija izstrelil 16 raket, tudi skupina Hezbolah naj ne bi zaostajala, ter na več lokacij ob meji izstreljevala rakete. Tudi iz Sirije so bile izstreljene rakete na Izrael, je sporočila vojska.

Tudi ZDA naj bi izvedle napade na Sirijo kot odgovor na močno povečanje števila raketnih napadov na njihove sile v Siriji in Iraku, za katere ZDA krivijo skupine, ki jih podpira Iran, poroča Al Jazeera. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Khamenei je posvaril pred regionalnim zaostrovanjem, če bo Izrael nadaljeval vojno proti Hamasu, in v začetku meseca že dejal, da "bodo muslimani in odporniške sile postali res nestrpni in nihče jih ne bo mogel ustaviti". Strah, da se bo konflikt razširil prek meja Bližnjega vzhoda je vse večji, na to je prejšnji teden opozoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Varnostni svet ZN danes znova o razmerah v Gazi Varnostni svet od začetka konflikta že štirikrat ni uspel sprejeti resolucije s pozivom k humanitarni prekinitvi ognja ali vsaj humanitarnemu premoru na območju Gaze, ker sta stalni članici ZDA ali Rusiji to preprečili z vetom ali pa ker resolucije niso imele zadostne podpore.