Okruten umor na Tajskem: Našli razkosanega nemškega poslovneža

Na Tajskem in v Nemčiji odmeva okruten umor 62-letnega nemškega poslovneža v tajskem letovišču Pattaya. Potem ko so v zamrzovalniku našli njegovo razkosano truplo, je policija že prijela domnevne storilce in jih obtožila naklepnega umora.. Za naklepni umor je na Tajskem zagrožena smrtna kazen.

Glavni osumljenec za naklepni umor nemškega nepremičninskega agenta Hansa Petra Walterja Macka je 52-letni nemški državljan, je po pisanju tajskega časnika Bangkok Post v petek sporočil namestnik vodje tajske policije. Tuji mediji poročajo, da naj bi umorjeni bil trgovec z ljudmi, predvsem z otroki. Preostali trije osumljenci so 54-letna in 52-letna nemška državljanka ter 27-letni Pakistanec s tajskim državljanstvom. Vsi trije so zanikali vpletenost.

62-letnega poslovneža so pogrešali od začetka meseca, v ponedeljek pa je policija njegovo razkosano truplo našla v zamrzovalniku na posestvu Nong Prue v tajskem obmorskem letovišču Pattaya v provinci Chon Buri, so po poročanju dpa pisali tajski mediji. Poleg kosov trupla, zavitih v plastične vrečke, so policisti odkrili še električno žago in vrvi. Zasegli so tudi gliser, ki je bil v lasti 52-letnega osumljenca. Policija domneva, da je razkosano truplo nameraval odvreči v morje.

icon-expand Tajska policija FOTO: Shutterstock