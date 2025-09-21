Oktoberfest z višjimi cenami piva: za liter 15,40 evra

Münchenski župan je odprl prvi sod piva, s čimer je uradno otvoril enega najbolj priljubljenih nemških festivalov. Rekordne cene piva na letošnjem Oktoberfestu naj ne bi zmanjšale števila obiskovalcev.

Münchenski župan Dieter Reiter je v soboto tradicionalno otvoril Oktoberfest v bavarski prestolnici, odprl sod piva in ga označil s častitljivim vzklikom "Točeno je". Reiter je nato prvi vrček izročil bavarskemu premierju Markusu Söderju z željo po mirnem festivalu, poroča Deutchewelle.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Oktoberfest 2025 icon-picture-layer-2 1 / 9

V Münchnu se je včeraj začel že 190. znameniti festival piva Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljnega napitka in željne zabave gostil 16 dni. Za pivo bodo morali milijoni obiskovalcev tako kot ponavadi odšteti nekoliko več kot predhodno leto - cena za liter povečini znaša 15,40 evra. Pristojni so še poostrili tudi nekatere varnostne ukrepe. Območje Theresienwiese bo na prizorišču, velikem dobrih 34 hektarjev, Oktoberfest gostilo do 5. oktobra. Na festivalu, ki ga domačini imenujejo Wiesn, pivo šestih velikih münchenskih pivovarn v spremstvu tradicionalnih bavarskih jedi ponuja približno 40 šotorov. Ponudbo dopolnjuje še več kot 100 zabaviščnih atrakcij. Dodatna točka dogajanja je na delu prizorišča, poimenovanega Oide Wiesn, kjer so postavljeni zgodovinski šotori, atrakcije in stojnice, ki nudijo vpogled v same začetke festivala.

Cena piva vztrajno narašča