Oktoberfest z višjimi cenami piva: za liter 15,40 evra

Münchenski župan Dieter Reiter je v soboto tradicionalno otvoril Oktoberfest v bavarski prestolnici, odprl sod piva in ga označil s častitljivim vzklikom "Točeno je". Reiter je nato prvi vrček izročil bavarskemu premierju Markusu Söderju z željo po mirnem festivalu, poroča Deutchewelle.
V Münchnu se je včeraj začel že 190. znameniti festival piva Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljnega napitka in željne zabave gostil 16 dni. Za pivo bodo morali milijoni obiskovalcev tako kot ponavadi odšteti nekoliko več kot predhodno leto - cena za liter povečini znaša 15,40 evra. Pristojni so še poostrili tudi nekatere varnostne ukrepe.
Območje Theresienwiese bo na prizorišču, velikem dobrih 34 hektarjev, Oktoberfest gostilo do 5. oktobra.
Na festivalu, ki ga domačini imenujejo Wiesn, pivo šestih velikih münchenskih pivovarn v spremstvu tradicionalnih bavarskih jedi ponuja približno 40 šotorov. Ponudbo dopolnjuje še več kot 100 zabaviščnih atrakcij. Dodatna točka dogajanja je na delu prizorišča, poimenovanega Oide Wiesn, kjer so postavljeni zgodovinski šotori, atrakcije in stojnice, ki nudijo vpogled v same začetke festivala.
Cena piva vztrajno narašča
Tudi tokrat je veliko pozornosti deležna cena piva, ki zadnjih deset let vztrajno narašča. Medtem ko je še leta 2014 litrski vrček stal manj kot deset evrov, leta 2019 pa se je gibal pri približno 12 evrih, je lani že presegel 15 evrov. Letos bodo morali obiskovalci po poročanju bavarskih medijev v večini večjih šotorov zanj odšteti 15,40 evra. Najcenejši bo sicer stal 14,50 evra, najdražji pa 15,80 evra.
Na festivalu tudi letos veljajo strogi varnostni ukrepi, čeprav oblasti konkretne grožnje napadov niso zaznale. Prepoved nošenja nožev in drugih nevarnih predmetov tako letos denimo velja ne le za samo prizorišče dogajanja, ampak tudi njegovo okolico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Na varnostni kontroli ob vstopu na ograjeno območje bodo letos preverjali tudi velikost torb, ki je letos omejena. Nad prizoriščem je prepovedana uporaba dronov. Nova je tudi ureditev glede električnih skirojev, ki jih v okolici prireditvenega prostora po 17. uri ne bo več mogoče parkirati ali sposojati. Razlog je vožnja pod vplivom alkohola, ki se je v preteklih letih večkrat končala s poškodbami, tudi hujšimi.
Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov.
