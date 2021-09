Oktobra odločanje o tretjem odmerku cepiva za starejše od 16 let

S tretjim odmerkom so pri nas cepili bolnike po transplantaciji organov in tiste z imunskimi boleznimi.

Potreba po tretjem odmerku se kaže predvsem pri skupinah z oslabljenim imunskim sistemom. Nekatere članice EU za to skupino ljudi že uvajajo dodatne odmerke, tudi Slovenija. S tretjim odmerkom so pri nas cepili bolnike po transplantaciji organov in tiste z imunskimi boleznimi, denimo hematološke bolnike. Treti odmerek cepiva pa so ponudili tudi zaposlenim v UKC, ki so drugi odmerek dobili v januarju in februarju.