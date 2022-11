Oktobrske temperature v Evropi podirale rekorde

Tudi v svetovnem metilu je bil pretekli mesec nadpovprečno topel. Od najtoplejšega oktobra, ki so ga na svetovni ravni zabeležili leta 2019 mu je manjkala le 0,4 stopinje Celzija, prav toliko pa je presegel povprečno mesečno temperaturo med leti 1991 in 2020.

Na več krajih širom Evrope so prejšnji mesec zabeležili tudi rekordne dnevne temperature, med drugim v naši severni sosedi, Švici in Franciji, v več predelih Italije in Španije, pa tudi Sloveniji.

Konec oktobra smo poročali, da so v Kočevju izmerili 28 stopinj Celzija, ob slovenski obali pa so se v morju našli tudi kopalci. Ni pa povsod rekordno toplo. V Prekmurju so na primer namerili le 13 stopinj Celzija. Kjer sonce ni uspelo razbiti megle, so temperature ostale nižje.