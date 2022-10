Okulistka iz očesa 70-letne pacientke potegnila 23 kontaktnih leč

Očesno ambulanto v Kaliforniji je v ponedeljek obiskala starejša gospa, ki je tožila o bolečini v očesu. Povedala je, da sicer nosi dnevne kontaktne leče in da v svojem desnem očesu čuti nekaj neprijetnosti, a da sama ne more ugotoviti, za kaj gre. S slednjim je imela težave tudi okulistka. Oko je najprej pregledala za praske, ki bi lahko nastale zaradi leč ali njihovih ostankov, a ni opazila ničesar nenavadnega. Zato si je pomagala s spekulumom, instrumentom za razširitev vek, in izpod njene veke najprej potegnila eno lečo, nato še eno in še dve ...

70-letnica, ki se je v ponedeljek oglasila v okulistični ambulanti, na pregledu ni bila slabi dve leti. Okulistka pa je ob tem dejala, da "česa podobnega v 20 letih svoje kariere še ni videla". Najprej je okulistka Katerina Kurteeva menila, da gospo v očesu moti le manjši ostanek leče, ureznina, trepalnica ali pa ostanek ličil. A ob podrobnem pregledu je ugotovila, da se je njeno oko vnelo zaradi večjega števila leč . Izpod veke je namreč izbrskala 23 kontaktnih leč. Zdravnica je postopek tudi podrobneje opisala. "Najprej sem bila zmedena, saj mi ni uspelo prepoznati vzroka. Nato sem oko razširila s spekulumom in pacientko prosila, naj pogleda navzdol". Takrat je zagledala robove "nečesa zlepljenega". Ker je ob pregledu ugotovila, da gre za večje število leč, je odstranitev tujkov začela snemati s svojim mobilnim telefonom. Posnetek je kmalu zakrožil po družbenih omrežjih. "Videla sem ogromen, temno vijoličen madež, prilepljen na njeno oko. Videti je bilo skoraj kot druga zenica," je razlagala. Pri odstranjevanju si je pomagala z vatirano palčko. "Leče so prihajale ena za drugo, kot karte. Pomislila sem: 'To je moja priložnost, da pridem v Guinnessovo knjigo rekordov'." Ko je naštela 23 leč, tudi pacientka ni morela verjeti številu in obe sta se vprašali, kako je to sploh mogoče. Okulistka predvideva, da so se zaradi 30-letne nošnje leč pacientkine oči na občutek močno privadile. Razložila je, da se v takih primerih roženica lahko desenzibilizira. Drug razlog bi bila lahko njena starost, saj veke s starostjo postajajo vse manj napete. Po odstranitvi tujkov je oko očistila z destilirano vodo in ji na recept pripisala protivnetne kapljice. Ob tem je poudarila, da je predolga nošnja kontaktnih leč lahko zelo nevarna. V nekaterih primerih lahko trajno poslabša vid, v skrajnih povzroči slepoto, leče lahko tudi opraskajo roženico ali povzročijo hude okužbe.