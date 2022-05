'Okus varnosti': pivo Nato na Finskem poskrbelo za evforijo

Do zdaj so v trgovine poslali okoli 8000 litrov piva v pločevinkah, prihodnji teden pa bodo začeli sodelovati z dvema največjima finskima trgovskima verigama. Pivo bo tako na voljo po vsej državi, tudi v steklenicah.

Mesto Savonlinna je bilo do zdaj znano po gradu iz 15. stoletja in poletnem opernem festivalu, zdaj pa zaradi 'Nato piva' v značilnih modrih pločevinkah pridobiva na prepoznavnosti med poznavalci piv. "Idejo sem dobil prejšnji četrtek ali petek, konec tedna pa smo naredili etikete," pravi Vanttinen, ki je leta 2016 odprl svojo pivovarno.

"Na dan prejmem okoli 200 klicev. Zelo uživam, to se zgodi samo enkrat v življenju," je dejal za Euronews med pakiranjem pločevink piva, namenjenih v lokalne supermarkete.

Ime piva - OTAN - se poigrava s finskih izrazom "Otan olutta", kar v prevodu pomeni "Pivo bi" in francosko okrajšavo za Nato – Otan. Pivo je med Finci zelo priljubljeno, lastnik pa pravi, da prejema veliko pozitivnih povratnih informacij. "Mislim, da je tako, ker je bila pomlad temačna, ljudem pa smo ponudili nekaj pozitivnega."

V tem tednu so se pred pivovarno vile dolge vrste Fincev, ki so želeli poskusiti posebno izdajo piva. Nekateri so se v Savonlinno pripeljali tudi iz bolj oddaljenih krajev.

Finci so sicer veliki ljubitelji piv. Letno vsak Finec spije okoli 74 litrov piva. Tudi podpora članstvu Finske v Natu je okoli 70-odstotna, še poroča Euronews.