Okuženega ubežnika našli in ga odpeljali nazaj na zdravljenje

Potem ko je včeraj iz reškega kliničnega centra pobegnila oseba, okužena z novim koronavirusom, so danes hrvaške oblasti sporočile, da so ubežnika našli. Po poročanju hrvaških medijev so okuženega migranta našli danes zjutraj na območju Reke.

"Pacienta so v bolnišnico pripeljali v spremstvu policije kot del skupine tujih državljanov. V Kliniki za nalezljive bolezni UKC Reka so izvedli navedeno zdravljenje in ugotovili, da je ležeči bolnik pozitiven na koronavirus, vendar brez simptomov in zdravstvenih težav. Pacient, ki je prostovoljno zapustil zavod, je pod stalnim policijskim nadzorom,"so sporočili iz reškega kliničnega centra.