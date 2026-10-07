Okuženi potoval skozi tri države, oblasti iščejo potnike z letala

Kenija je potrdila prvi primer ebole, vnesen iz Demokratične republike Kongo. Okuženi moški je v ponedeljek pozno zvečer umrl v kenijski prestolnici Nairobi, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Moški je zadnjih sedem let živel in delal v DR Kongo, kjer že več mesecev traja izbruh ebole. Zbolel naj bi pred približno mesecem dni. Iz DR Kongo je nato po kopnem odpotoval v sosednjo Ugando. Tam se je v soboto vkrcal na letalo za Kenijo. Po prihodu so ga svojci odpeljali neposredno v bolnišnico v Nairobiju, kjer je pozneje umrl. Nairobi ima približno pet milijonov prebivalcev in je eno najpomembnejših gospodarskih in prometnih središč vzhodne Afrike.

Oblasti iščejo 23 potnikov in štiri člane posadke

Kenijske zdravstvene oblasti so po smrti bolnika začele iskati ljudi, ki so bili z njim v stiku. Doslej so identificirale 28 kontaktnih oseb, med njimi njegove sorodnike in zdravstveno osebje, ki ga je zdravilo. Poleg tega iščejo 23 potnikov in štiri člane posadke letala, s katerim je okuženi moški iz Ugande pripotoval v Kenijo. Njegova pot odpira vprašanja tudi za Ugando, skozi katero je potoval po kopnem in od koder je nato odletel proti Nairobiju. Uganda se je namrečkonec julija razglasila za državo brez ebole. Zadnji ozdravljeni bolnik je zdravljenje končal julija letos.

Izbruh ebole v Kongu FOTO: AP

'Najhitreje rastoči izbruh ebole, kar smo jih videli'

Najhuje ostaja v Demokratični republiki Kongo. Potrdili so že več kot 8000 primerov okužbe. "To je najhitreje rastoči izbruh ebole, kar smo jih kadar koli videli," je v petek dejal Wessam Mankoula, direktor za izredne razmere pri afriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni Africa CDC. Po navedbah zdravstvenih oblasti je v DR Kongo umrlo že 4148 ljudi, med njimi 1000 otrok. Izbruh povzroča virus Bundibugyo, ena od vrst virusov, ki povzročajo ebolo. Njegovo obvladovanje je posebej zahtevno tudi zato, ker za to različico trenutno ni posebnega odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja. Težava je tudi zgodnje prepoznavanje bolezni, saj je mogoče začetne simptome zamenjati z drugimi boleznimi, denimo z malarijo.

Kako se ebola prenaša?

Ebola se prenaša z neposrednim stikom s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami okužene osebe oziroma prek predmetov, onesnaženih s temi tekočinami. Med pogostimi simptomi so utrujenost, vročina, bolečine v mišicah, glavobol, boleče grlo, izpuščaj, bruhanje in driska. Pri nekaterih bolnikih se pojavijo tudi notranje in zunanje krvavitve. Pri težkem poteku lahko odpovejo ledvice, jetra in drugi organi, bolezen pa je lahko smrtna. Simptomi se lahko pojavijo v obdobju do 21 dni po izpostavljenosti virusu.

Kdaj obstaja sum na okužbo?