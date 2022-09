Okvara atrakcije: z okoli 50 metrov padli na dno

Posnetek incidenta je objavil novinar Nikhil Choudhary , ki je zapisal, da so po nesreči hospitalizirali 16 žensk in osem otrok. Na več kot 46-metrski atrakciji je bilo v času nesreče okoli 50 ljudi, v nedeljo pa lokalni mediji niso poročali o smrtnih žrtvah, so pa zapisali, da se več otrok zdravi v zdravstveni ustanovi v bližini sejma. Več medijev je tudi poročalo, da na sejmu ni bilo reševalnih vozil v pripravljenosti, pri čemer so se sklicevali na izjave udeležencev sejma.

Organizatorji sejma so za nesrečo okrivili "tehnične težave" in dejali, da bodo sodelovali s policijo. Slednja pa je sporočila, da bi se sejem moral končati v nedeljo, vendar so organizatorji za nekatere atrakcije podaljšali delovanje do 11. septembra. Namestnik komisarja mohalijske policije Amit Talwar je dejal, da bodo oblasti sprožile preiskavo in proti "krivcem" ostro ukrepale.