Okvara na hrvaškem trajektu: prekinjena povezava med Dubrovnikom in Barijem

"Zaradi okvare glavnega motorja ladje Dalmacija moramo odpovedati prihodnje plovbe na trajektnih linijah proti Anconi in Bariju. Čeprav so linije Jadrolinije proti Anconi in Bariju trenutno prekinjene, pomorska povezava med Hrvaško in Italijo iz Splita ostaja, saj jo zagotavlja italijanski ladjar," so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili v Jadroliniji.

Trajekt Dalmacija vsak dan pluje na liniji Split-Ancona. V sezoni povezuje tudi Dubrovnik in Bari ter Split in Bari.

Dodali so, da bodo vsem potnikom povrnili stroške nakupa vozovnic in druge stroške, nastale zaradi odpovedi potovanj. Ponudili so jim tudi prevoz z ladjarjem, ki vzdržuje povezave proti Italiji.

Strokovne službe Jadrolinije si po navedbah podjetja prizadevajo, da bi Dalmacijo čim prej znova vključili v promet, o čemer bodo javnost pravočasno obvestili, so še navedli v podjetju.

Trajekt Dalmacija je s 134,5 metra dolžine največja ladja v zgodovini Jadrolinije. Sprejme lahko 1800 potnikov in 350 avtomobilov. Ima osem palub, na katerih so med drugim dve restavraciji, trije bari in otroška igralnica. Zgrajen je bil leta 1993 in je pred prihodom na Hrvaško plul na Norveškem. Rekonstrukcijo so izvedli leta 2014.