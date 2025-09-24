Svetli način
Tujina

Okvara tekočih stopnic in teleprompterja: so predsednika res želeli 'osramotiti'?

New York, 24. 09. 2025 09.54 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.S.
Komentarji
26

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov ni šlo vse po načrtih. Ko je ob prihodu v zgradbo stopil na tekoče stopnice, so se te nenadoma ustavile. V nadaljevanju se je pokvaril še teleprompter, s katerega bi moral prebrati svoj govor. Bela hiša je napovedala, da bo preiskala, ali je morda nekdo predsednika želel "namerno osramotiti".

V približno enournem govoru je Donald Trump večkrat okaral Združene narode, podvomil v učinkovitost njihovega delovanja, obenem pa še kritiziral zgradbo, v kateri se nahaja sedež organizacije, poroča Guardian.

"Od Združenih narodov sem dobil le tekoče stopnice, ki so se na poti navzgor ustavile ravno na sredini. Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla, ampak je v odlični formi. Oba sva v dobri formi. To sta dve stvari, ki sem ju dobil od Združenih narodov: slabe tekoče stopnice in slab teleprompter. Najlepša hvala," je Trump dejal med govorom. 

"Ni mi mar, če imam govor brez teleprompterja, ker teleprompter ne deluje. Kljub temu sem zelo vesel, da sem tukaj z vami, in na ta način govorim bolj iz srca. Lahko samo rečem, da kdorkoli že upravlja ta teleprompter, je v velikih težavah," je nadaljeval. 

Povedal je tudi, da je pred leti, ko je bil uspešen poslovnež, oddal ponudbo za prenovo stavbe ZN, a da so ga zavrnili in izbrali precej dražjo alternativo, ki je po njegovih besedah prinesla "veliko slabši izdelek".

Bela hiša je kasneje sporočila, da so sprožili preiskavo, ali je šlo morda za sabotažo."Če ugotovimo, da so bili to uslužbenci ZN in osebje, ki so namerno poskušali spotakniti predsednika in prvo damo ZDA, potem je bolje, da ti ljudje prevzamejo odgovornost. In jaz osebno bom poskrbela za to," je za Fox News dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt

Ko sta Donald in Melania Trump stopila na tekoče stopnice, so se te nenadoma zaustavile.
Ko sta Donald in Melania Trump stopila na tekoče stopnice, so se te nenadoma zaustavile. FOTO: Profimedia

Na družbenem omrežju X je kasneje še zapisala, da če je nekdo namerno ustavil tekoče stopnice, ga je treba "nemudoma odpustiti". 

Leavitt je pred tem opozorila tudi na poročanje londonskega časopisa Times, ki je pisal, da naj bi se uslužbenci ZN šalili, da bodo izklopili tekoče stopnice in s tem Trumpu simbolično pokazali, da jim je zmanjkalo denarja zaradi obsežnih rezov v financiranje ZN. 

Več drugih osebnosti iz Bele hiše in konservativnih komentatorjev je prav tako ugibalo o domnevni zaroti proti Trumpu.

Ob odhodu so stopnice znova delovale.
Ob odhodu so stopnice znova delovale. FOTO: Profimedia

A tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je za medije pojasnil, da ni šlo za namerno dejanje, ampak za napako. Kot je povedal, je preiskava pokazala, da so se tekoče stopnice ustavile, potem ko se je sprožil varnostni mehanizem. Snemalec, ki je snemal prihod ameriške delegacije, bi lahko nenamerno sprožil ta mehanizem, je dodal Dujarric. Zatrdil je, da so napako hitro odpravili. Ob odhodu iz stavbe je Trump znova uporabil stopnice, te pa so takrat delovale.

Glede okvare teleprompterja pa je Dujarric dejal, da pojasnila nima, saj da s teleprompterjem upravlja Bela hiša in ne ZN. 

donald trump govor združeni narodi evropa
