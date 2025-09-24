Okvara tekočih stopnic in teleprompterja: so predsednika res želeli 'osramotiti'?

V približno enournem govoru je Donald Trump večkrat okaral Združene narode, podvomil v učinkovitost njihovega delovanja, obenem pa še kritiziral zgradbo, v kateri se nahaja sedež organizacije, poroča Guardian.

"Od Združenih narodov sem dobil le tekoče stopnice, ki so se na poti navzgor ustavile ravno na sredini. Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla, ampak je v odlični formi. Oba sva v dobri formi. To sta dve stvari, ki sem ju dobil od Združenih narodov: slabe tekoče stopnice in slab teleprompter. Najlepša hvala," je Trump dejal med govorom.

"Ni mi mar, če imam govor brez teleprompterja, ker teleprompter ne deluje. Kljub temu sem zelo vesel, da sem tukaj z vami, in na ta način govorim bolj iz srca. Lahko samo rečem, da kdorkoli že upravlja ta teleprompter, je v velikih težavah," je nadaljeval.

Povedal je tudi, da je pred leti, ko je bil uspešen poslovnež, oddal ponudbo za prenovo stavbe ZN, a da so ga zavrnili in izbrali precej dražjo alternativo, ki je po njegovih besedah prinesla "veliko slabši izdelek".

Bela hiša je kasneje sporočila, da so sprožili preiskavo, ali je šlo morda za sabotažo."Če ugotovimo, da so bili to uslužbenci ZN in osebje, ki so namerno poskušali spotakniti predsednika in prvo damo ZDA, potem je bolje, da ti ljudje prevzamejo odgovornost. In jaz osebno bom poskrbela za to," je za Fox News dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.