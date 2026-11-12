Olajšanje na Portugalskem, zdaj na udaru sever Italije: evakuacije in reševanja

Atlantska nevihta Charles je bila v sredo med prehodom Portugalske in Španije na srečo manj intenzivna, kot so sprva predvidevali. Portugalski mediji so sicer poročali o poplavah v nekaterih predelih prestolnice, zabeležili so tudi sunke vetra, ki so presegli 120 kilometrov na uro. Po podatkih, ki jih je portalu Correio de Manha posredoval Portugalski inštitut za morje in ozračje (IPMA), je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost 123 kilometrov na uro, in sicer v Serra de Monchique v Algarveju.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia

Neurje Charles na Portugalskem Profimedia















Najhujše napovedi se niso uresničile, ker se je jedro depresije Charles razdelilo na dva dela - eden je prešel območje širše Lizbone, drugi pa regijo Algarve. Meteorologinja Patrícia Gomes sicer poudarja, da je delitev, ki se je zgodila, težko pojasniti: "Povezano je predvsem z gibanjem v ozračju. Kot da bi bila prvotna depresija težka vreča in bi se teža na koncu razdelila na dva dela, tako da bi lahko v vsaki roki nosili po eno vrečo." A četudi je veter ob delitvi nevihte oslabel, pa je Portugalsko vseeno zajelo obilno deževje, ki je ponekod povzročilo poplave. Na območju še vedno vztraja druga atlantska nevihta Bruna, ki bo na tamkajšnje vreme vplivala vse do nedelje. Vendar pa Gomesova težav, ki jih je napovedoval Charles, ne predvideva.

Podobno je tudi v sosednji Španiji, kjer za današnji dan na skoraj celotnem ozemlju države napovedujejo padavine. Državna meteorološka agencija je opozorila, da bo prav danes nevihta Charles prečkala notranjost polotoka proti severovzhodu, nevihta Bruna, ki je že oslabljena, pa se bo približala galicijski obali.

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Ostanki Charlesa se torej selijo proti vzhodu. Na udaru je sever Italije, kjer je v več regijah razglašeno rdeče vremensko opozorilo. "Zlasti v osrednji in severni Italiji je napovedano hudo vreme. Služba za civilno zaščito je izdala rdeči alarm zaradi hidrogeološke nevarnosti za nekatera območja Toskane in oranžni alarm za druga območja Toskane, Ligurije in Emilije-Romanje," je sporočila italijanska civilna zaščita.

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