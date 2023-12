Olena Zelenska: Če se naveličate pomagati, nas boste pustil umreti

V ekskluzivnem intervjuju, ki bo predvajan v nedeljo, je za BBC povedala, da upočasnitev finančne pomoči predstavlja "smrtno nevarnost" za njeno državo. " Resnično potrebujemo pomoč. Preprosto povedano, ne moremo se naveličati te situacije, ker če se je naveličamo, bomo umrli. In če se bo svet naveličal, nas bodo preprosto pustili umreti. Zelo nas boli, ko vidimo znake, da lahko strastna pripravljenost pomagati zbledi. To je za nas življenjsko pomembna stvar. In to nas boli," je dejala le nekaj ur potem, ko so bili Ukrajinci tarče novih ruskih napadov z raketami in droni.

Skoraj dve leti po začetku ruske invazije na Ukrajino in dan po tem, ko so senatni republikanci v ZDA blokirali ključni zakon o denarni pomoči Ukrajini, je ukrajinska prva dama Olena Zelenska izrazila resno zaskrbljenost zaradi upočasnjene dinamike financiranja tujih držav.

Spomnimo, senatni republikanci so v sredo uresničili grožnje o blokiranju nadaljnje razprave o predlogu več kot 100 milijard dolarjev vrednega zakona o dodatni proračunski porabi za pomoč Ukrajini, Izraelu, Tajvanu ter izboljšanju varnosti na meji. Pred tem so več tednov grozili, da predlog zakona ne bo šel naprej, če ne bo še več sprememb v vladni mejni politiki.

Direktorica urada za proračun Bele hiše Shalanda Young je v ponedeljek kongres opozorila, da če do konca leta ne bodo dosegli dogovora o novih sredstvih Kijevu, bo to ohromilo Ukrajino na bojišču proti ruski agresiji. Brez ukrepanja kongresa nam bo zmanjkalo sredstev za nabavo več orožja in opreme za Ukrajino, je dejala.

Bidnova vlada ima na zalogi še okrog 4,66 milijarde dolarjev prej potrjene pomoči za Ukrajino, zelo verjetno pa bo še kje našla dodatno milijardo, še navaja Politico.

Pomoč Ukrajini na najnižji ravni od začetka vojne

Pred dnevi objavljeni podatki Inštituta za svetovno gospodarstvo, s sedežem v nemškem Kielu, kažejo, da so zaveznice v zadnjih mesecih močno zmanjšale pomoč Ukrajini. Višina pomoči je po podatkih inštituta trenutno na najnižji ravni od začetka vojne, potem ko se je med avgustom in oktobrom v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za skoraj 90 odstotkov.

"Dinamika podpore Ukrajini se je upočasnila," piše v poročilu. Po podatkih inštituta se je višina vojaške, humanitarne in finančne pomoči, ki so jo zaveznice Ukrajini obljubile med avgustom in oktobrom letos, v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 87 odstotkov in dosegla najnižjo raven od začetka vojne.

Od 42 držav donatoric, ki jih je organ za spremljanje pomoči Ukrajini vključil v raziskavo, jih je v omenjenih treh mesecih nadaljnjo pomoč Kijevu namenilo le 20, kar je najmanjši delež od začetka vojne. Skupno so te države Kijevu obljubile za 2,11 milijarde evrov nadaljnje pomoči.

"Ukrajina je vse bolj odvisna od nekaj ključnih donatoric, ki še naprej zagotavljajo znatno podporo, kot so Nemčija, ZDA ali nordijske države," piše v poročilu.

Avtorji so ob tem opozorili na negotovost nadaljnje pomoči ZDA, kjer republikanci blokirajo odobritev dodatnih sredstev. V luči tega so izrazili upanje, da bo EU uspelo sprejeti dolgo napovedovan sveženj pomoči v višini 50 milijard evrov. Po njihovi oceni bi namreč vsako nadaljnje odlašanje zaveznic s pomočjo okrepilo Rusijo.

Ukrajina si močno prizadeva zagotoviti več tuje pomoči, ki je v zadnjih mesecih začela upadati, med drugim zaradi osredotočenosti sveta na vojno med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Ruske sile medtem krepijo napade na vzhodu države, kjer so uspele zadržati protiofenzivo ukrajinskih sil.