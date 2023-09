Olena Zelenska: Potrebujem moža, ne zgodovinske figure

"Občasno imamo priložnost, da se vidimo, a ne tako pogosto, kot si to želimo," je tudi dodala. Predvsem sin naj bi močno pogrešal očeta. Počutje otrok jo še posebej skrbi, saj močno občutita vplive vojne. "Boli me, ker ne moreta načrtovati svojih življenj. Sanjata o potovanjih, novih občutkih, čustvih. Pa jih nimata priložnosti izživeti." A za zdaj nimajo drugega, kot da se naučijo živeti z omejitvami, ki so se pojavile.

Skrivališča zamenjala za govorniške odre: 'Upam, da bom koga navdihnila'

Začetni šok in naval adrenalina, ki sta prvo damo Ukrajine v prvih tednih in mesecih vojne držala pokonci, sta že izzvenela. Ob tem je Olena ugotovila, da je nujno, da se družina privadi na nove razmere. Skrivališča je tako počasi zamenjala za srečanja s svetovnimi voditelji in govori. V zadnjem času se posebej osredotoča na ozaveščanje o psiholoških posledicah vojne. "Upam, da bom s tem koga navdihnila, opolnomočila, mu dala upanje," je navedla razloge za svoje delo.

Ob tem vselej, kot poudarja v intervjuju za BBC, verjame v moč Volodimirja kot predsednika in voditelja naroda v vojni ter ga podpira. "Res je močna in odporna oseba. In točno to potrebujemo v tem trenutku." Kot je še povedala, namreč nihče izmed Ukrajincev ne ve, kaj jih čaka. Prav tako si nihče ni mogel predstavljati, da bi se lahko v 21. stoletju v Evropi začela nova vojna in da bo tako kruta. "Nismo prepričani v prihodnost, a imamo upanje," je končala.