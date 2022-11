Olena Zelenska: Spolno nasilje, ki ga izvajajo Rusi, je sistematično in odkrito

Ruski vojaki morajo odgovorjati za posilstva ukrajinskih žensk in druga dejanja spolnega nasilja, ki smo jim priča ob ruski invaziji v Ukrajini, je poudarila prva dama Ukrajine Olena Zelenska. Slednja se je udeležila mednarodne konference o preprečevanju spolnega nasilja v konfliktih, ki je te dni potekal v Londonu, ter spregovorila o grozodejstvih, ki jih izvajajo ruski vojaki.

Olena Zelenska je jasno poudarila in obtožila ruske sile, da uporabljajo spolno nasilje kot vojno orožje v Ukrajini. Zatrdila je tudi, da žene ruskih vojakov vedo za njihova dejanja in jih spodbujajo v ta grozodejstva. "Spolno nasilje se izvaja sistematično in odkrito, medtem ko vojna v Ukrajini še kar traja," je dejala. Telefonski posnetki namreč pričajo, da se ruski vojaki povsem odkrito pogovarjajo s svojimi domačimi o posilstvih in spolnih prekrških, ki so jih zagrešili, je dodala. "Gre za najokrutnejši, najbolj živalski način, da dokažete nadvlado nad nekom. In žrtvam tovrstnega nasilja je v vojnih časih težko pričati, ker se nihče ne počuti varno," je pojasnila Zelenska. "To je še en inštrument, ki ga uporabljajo kot orožje. Zato to delajo povsem odkrito in načrtno." Izjemno pomembno je, da se to prizna kot vojni zločin in da vsi storilci odgovarjajo za to, je dodala. Zelenska je med svojim obiskom v Angliji obiskala tudi uradno rezidenco premierja Rishija Sunaka na Downing Streetu 10, kjer jo je pričakala Sunakova žena Akshata Murty, skupaj sta okrasili tudi božično drevesce pred rezidenco. Podpora Sunaka Ukrajini ni vprašljiva, v začetku mesecu je namreč obiskal ukrajinsko prestolnico Kijev, kjer je ponudil podporo Združenega kraljestva Ukrajini v boju proti Rusiji, Zelenska pa bo te dni nagovorila britanske poslance.

Mednarodni kazenski odvetnik Wayne Jordash, ki pomaga pri preiskavah vojnih zločinov v Ukrajini, je zatrdil, da obstajajo dokazi, da so bili ruski poveljniki seznanjeni s spolnim nasiljem svojih vojakov v Ukrajini ter ga v nekaterih primerih celo spodbujali ali ukazali. Poročilo, ki so ga objavili Združeni narodi prejšnji mesec, navaja, da so bile žrtve spolnega nasilja stare od štiri pa do 80 let, v nekaterih primerih pa so se posilstva dogajala vpričo družinskih članov. V enem najbolj zaskrbljujočih primerov spolnega nasilja komisija podrobno opisuje incident, v katerega je vpletena 4-letna deklica. V Kijevski regiji sta marca 2022 dva ruska vojaka vstopila v dom ukrajinske družine, večkrat posilila 22-letno žensko, izvršila dejanja spolnega nasilja nad njenim možem in par prisilila k spolnemu odnosu v njuni prisotnosti. Vojaka naj bi spolno zlorabila tudi štiriletno deklico. V severni ukrajinski regiji Černigov naj bi ruski vojak večkrat spolno zlorabljal dekle in grozil, da bo ubil njene družinske člane. Okrožno sodišče v Černigovu je posiljevalca 31-letnega Ruslana Kulijeva spoznalo za krivega.

icon-expand Protivojni protest proti spolnemu nasilju v Ukrajini. FOTO: Shutterstock

Ženska iz vasi Berestianka blizu Kijeva je za Reuters povedala, da ji je kmalu po prihodu ruskih enot marca vojak ukazal, naj obesi belo krpo pred svojo hišo, nato pa se je zvečer vrnil še z dvema moškima. Vojaki so najprej odšli po žensko iz sosednje hiše, ubili njenega moža, nato pa obe ženski skupaj zaprli v eno sobo. Tisto noč sta bile obe posiljeni. Poljska ginekologinja Agnieszka Kurczuk je povedala, da je obravnavala primer ženske, ki je bila posiljena v prisotnosti devetletne hčerke.

Odposlanka ukrajinskega parlamenta za človekove pravice Ljudmila Denisova je že v mesecu maju zatrdila, da je veliko najstnic nosečih, po tem, ko so jih posilili ruski vojaki. "Spolni napadi na ukrajinske ženske in otroke je orožje ruske vojske. Gre za genocid in Rusi se ne ustavijo. Njihove žrtve so moški, starejši ljudje, mlada dekleta in fantje ter celotne družine. Posiljevalci so mladi ruski vojaki, stari od 25 do 30 let, rojeni v Putinovem režimu in vzgojeni v njegovi propagandi, te zločine pa izvajajo povsem javno. Posilili so 16-letno nosečo punco in njeno 78-letno babico," je povedala. Poročala je tudi o dejstvu, da so deset ur spolno zlorabljali 10-letnika, medtem ko je njegova mati, privezana na stol, vse gledala. Pravni strokovnjaki navajajo, da razširjeno ali sistematično spolno nasilje pomeni zločine proti človeštvu, 27. člen Ženevske konvencije pa pravi, da morajo "ženske biti posebej zaščitene pred kakršnim koli napadom na njihovo čast, zlasti pred posilstvom, prisilno prostitucijo ali katero koli drugo obliko nedostojnega napada". Moskva je sicer zanikala, da so njihovi vojaki zagrešili vojne zločine ali na kakršen koli način napadli civilno prebivalstvo. Urad ukrajinskega generalnega državnega tožilca navaja, da je vojna Rusije proti Ukrajini "namenjena iztrebljanju ukrajinskega ljudstva" in da je spolno nasilje namenjeno "širjenju terorja, povzročanju trpljenja in strahu med civilnim prebivalstvom Ukrajine". Kijev naj bi preučeval več deset tisoč poročil o domnevnih vojnih zločinih ruskega vojaškega osebja, spolno nasilje pa predstavlja le en manjši del vseh zagrešenih zločinov.