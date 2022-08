Oligarhova superjahta za 74 milijonov evrov: 63 ponudb za zaseženo Axiomo

Vrednost superjahte ruskega oligarha Dmitrija Pumpijanskija naj bi bila sicer 75 milijonov evrov, preden so jo zasegli, pa so lahko superbogati z njo pluli za okoli 635.000 evrov na teden.

Axioma je prva superjahta v ruski lasti, ki je bila naprodaj, odkar so bile v začetku tega leta proti ruskim mogotcem zaradi ruske invazije na Ukrajino uvedene gospodarske sankcije.

V kakšne namene bo šla kupnina, še ni jasno. Ameriške oblasti pa so te dni ameriškim kupcem omogočile, da sodelujejo na dražbi.

Axiomo je leta 2013 zgradila Dunya Yachts. Veljala je za zelo priljubljeno plovilo med bogatimi in vplivnimi in je bila večino časa zasedena. Ponuja nastanitev za do 12 gostov v šestih kabinah in za 20-člansko posadko. Skozi leta je bila skrbno vzdrževana, nazadnje je bila celovito prenovljena leta 2020.

Na krovu najdemo 3D-kino in velik bazen, jacuzzi ter vrsto površin za druženje. Notranjost jahte je oblikoval legendarni oblikovalec Alberto Pinto, ki ji je dal eleganten videz.