Olimpijski centri v Pekingu skoraj pripravljeni, veljali bodo strogi ukrepi

Eden od podpornih objektov v vasi je dvonadstropna telovadnica na 2000 kvadratnih metrih, ki bo v času zimskih iger odprta 24 ur na dan. Vodja vadbenega kompleksa Lin Bin je medijem povedal, da bodo poskrbeli za ohranjanje varne razdalje med športniki in vadbenimi napravami, omejili pa bodo tudi število prisotnih, da bi preprečili širjenje okužb s koronavirusom.

"Imamo univerzalne standarde, s katerimi lahko zagotovimo, da bo vsak športnik iz vsake države užival popolnoma enak standard sob in storitev v olimpijski in paraolimpijski vasi v Pekingu," je dejal Šie Šiaofej , glavni odgovorni v eni od olimpijskih vasi.

Kitajski uradniki so v četrtek povedali, da so pripravljeni na izbruh okužb z novim koronavirusom znotraj olimpijskega mehurčka. Pripravljeni so načrti za premestitev športnikov, ki kažejo znake bolezni, v določene bolnišnice.

Že v tem trenutku je mogoče napovedati, da bodo za februarske olimpijske igre veljali zelo strogi ukrepi za zajezitev okužb. Navijačem in ljubiteljem športa iz tujine ne bodo dovolili vstopa na Kitajsko, vsi akreditirani udeleženci pa se bodo ves čas bivanja na Kitajskem prisiljeni zadrževati v "zaprtem sistemu mehurčkov".

"Vsekakor bodo okužbe in obstaja možnost izbruha majhnega grozda," je na srečanju z novinarji dejal pristojni za nadzor okužb na olimpijskih igrah v Pekingu Huang Čun in dodal, da bo veliko število vpletenih ljudi pomenilo "zelo veliko tveganje za prenos". "Določeno število pozitivnih primerov bo," je dejal drugi član organizacijskega odbora Han Dzirong: "To je dogodek z veliko verjetnostjo."

Po splošnem prepričanju Kitajska velja za državo, v kateri so bili odkriti prvi primeri okužb s koronavirusom. S strogo strategijo "nič covida", ki vključuje stroge omejitve na mejah, ciljno usmerjena zaprtja območij, dolgotrajne karantene in tehnologijo za sledenje prebivalstva, so zamejili epidemijo.

Že en sam primer lahko privede do hitre uvedbe ukrepov in uradniki, za katere se domneva, da jim ni uspelo nadzorovati covida-19, pogosto izgubijo službo.