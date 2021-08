Olimpijske barbike skritizirali, ker med njimi ni predstavnice azijske rase

Mattel, podjetje za igrače, ki proizvaja punčke Barbie, je v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) in organizatorji v Tokiu februarja 2020 izdalo novo linijo punčk, posebej zasnovanih za igre. V zbirki je pet lutk, ki predstavljajo pet novih športov, ki so bili letos dodani olimpijskemu programu, to so bejzbol/softbol, športno plezanje, karate, rolkanje in deskanje.

"Olimpijske igre v Tokiu 2020 so monumentalen dogodek, ki svet združuje prek športa in navdihuje oboževalce vseh starosti," je v izjavi za medije dejala Janet Hsu, vodja franšize pri podjetju Mattel. "Zbirka Mattel Tokio 2020 časti te športe in navdihuje novo generacijo z olimpijskim duhom in izjemno športno tradicijo," je dodala.