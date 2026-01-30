Olimpijske igre: ZN pozivajo k začasni ustavitvi oboroženih spopadov

Olimpijsko premirje predvideva približno sedemtedenski premor v vseh svetovnih konfliktih, ki zajema čas zimskih olimpijskih iger februarja ter paraolimpijskih iger marca, z dodatnim tednom pred in po tekmovanjih. Ukrep podpira resolucija Generalne skupščine ZN, sprejeta z veliko večino glasov, poroča Euronews.
Koncept olimpijskega premirja ima globoke zgodovinske korenine. V antični Grčiji je omogočal varno potovanje športnikov in gledalcev na igre v Olimpijo, ne glede na spore med mestnimi državami. V sodobnem času se je ideja znova uveljavila v 90. letih prejšnjega stoletja, ko so med vojno na območju nekdanje Jugoslavije ob zimskih igrah leta 1994 začasno omogočili humanitarno pomoč obleganemu Sarajevu. Leta 2000 pa sta na odprtju iger v Sydneyju skupaj korakali Severna in Južna Koreja.
Resolucije o premirju so po navadi med državami dobro sprejete, a praksa kaže, da države obljube pogosto prelomijo. Države so večkrat kršile obljube, najbolj odmeven primer je začetek ruske invazije na Ukrajino leta 2022, ki se je zgodil prav v tem obdobju.
Generalni sekretar ZN António Guterres je po poročanju Euronews poudaril simbolno moč olimpijskih iger. Po njegovih besedah predstavljajo edinstveno priložnost za poudarjanje miru, spoštovanja mednarodnih pravil in pomena sodelovanja v svetu.
