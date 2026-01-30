Naslovnica
Tujina

Olimpijske igre: ZN pozivajo k začasni ustavitvi oboroženih spopadov

Milano, 30. 01. 2026 14.05

Avtor:
L.M.
Olimpijske igre Milano-Cortina 2026

Združeni narodi in organizatorji zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina so pozvali k spoštovanju olimpijskega premirja, torej k začasni ustavitvi oboroženih spopadov po vsem svetu. Pobuda, ki izhaja iz antične grške tradicije, želi v času globalne nestabilnosti vsaj simbolno poudariti pomen miru, sodelovanja in spoštovanja mednarodnega prava.

Olimpijsko premirje predvideva približno sedemtedenski premor v vseh svetovnih konfliktih, ki zajema čas zimskih olimpijskih iger februarja ter paraolimpijskih iger marca, z dodatnim tednom pred in po tekmovanjih. Ukrep podpira resolucija Generalne skupščine ZN, sprejeta z veliko večino glasov, poroča Euronews.

Koncept olimpijskega premirja ima globoke zgodovinske korenine. V antični Grčiji je omogočal varno potovanje športnikov in gledalcev na igre v Olimpijo, ne glede na spore med mestnimi državami. V sodobnem času se je ideja znova uveljavila v 90. letih prejšnjega stoletja, ko so med vojno na območju nekdanje Jugoslavije ob zimskih igrah leta 1994 začasno omogočili humanitarno pomoč obleganemu Sarajevu. Leta 2000 pa sta na odprtju iger v Sydneyju skupaj korakali Severna in Južna Koreja.

Olimpijski krogi skupaj z znakom za mir in ljubezen
Olimpijski krogi skupaj z znakom za mir in ljubezen
FOTO: AP

Resolucije o premirju so po navadi med državami dobro sprejete, a praksa kaže, da države obljube pogosto prelomijo. Države so večkrat kršile obljube, najbolj odmeven primer je začetek ruske invazije na Ukrajino leta 2022, ki se je zgodil prav v tem obdobju.

Generalni sekretar ZN António Guterres je po poročanju Euronews poudaril simbolno moč olimpijskih iger. Po njegovih besedah predstavljajo edinstveno priložnost za poudarjanje miru, spoštovanja mednarodnih pravil in pomena sodelovanja v svetu.

olimpijsko premirje Milano-Cortina 2026 Združeni narodi olimpijske igre mir
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
31. 01. 2026 08.44
Bodo amerikancem prepovedali udeležbo na OI v Italiji, ker so napadli Venezuelo, sam vprašam za prjatla Sergejeviča?
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
30. 01. 2026 19.59
ZN kateri so glaven povzročitelj vseh vojn na svetu sedaj pozivajo k začasni ustavitvi vojn seveda iz razloga zaslužka za lastno korist.Vse države sveta morajo te olimpijske igre bojkrotirati dokler oranžni trump ne bo frčal iz bele hiše.
Odgovori
-1
0 1
vlahov
30. 01. 2026 19.15
ZN , Tanjo , Niko Kolač treba ukinit .
Odgovori
-1
0 1
Slavko BabIč
31. 01. 2026 08.44
in KLET, sfejča!
Odgovori
0 0
tron3
30. 01. 2026 18.25
O kakšnih ZN tukaj pišete, Doni je jasno povedal, da bo po novem tam parkirišče, ker jih v New Yorku kronično primanjkuje!!
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
30. 01. 2026 16.34
Baje imajo heroji ICE novo himno!?
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
30. 01. 2026 16.35
Sory, en mal sm zgrešu!?
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
30. 01. 2026 15.54
Dobra zgodba, samo slabi akterji, sionisti, jenkiji, itd..
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
30. 01. 2026 15.13
Izraelski športniki ogrožajo tako igre kot varnost vseh prisotnih tam!
Odgovori
+1
3 2
gozdar1
30. 01. 2026 15.42
Kaj šele ruski, ki so pripadniki ruske vojske.
Odgovori
-2
1 3
Slavko BabIč
30. 01. 2026 14.52
A zaustavitev pobojev v Gazi? Rusi ne nastopajo na OI!
Odgovori
+4
4 0
sabro4
30. 01. 2026 14.46
lepo di bilo tudi prepovedati nastop Izraelu, če nič drugega
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
30. 01. 2026 15.14
Ampak jim šele na olimpijski prepoveadat sodelovanje potem pa jih še nagnat domov v zakotje Izraelsko.
Odgovori
+2
2 0
