Olimpijske igre: ZN pozivajo k začasni ustavitvi oboroženih spopadov

Olimpijsko premirje predvideva približno sedemtedenski premor v vseh svetovnih konfliktih, ki zajema čas zimskih olimpijskih iger februarja ter paraolimpijskih iger marca, z dodatnim tednom pred in po tekmovanjih. Ukrep podpira resolucija Generalne skupščine ZN, sprejeta z veliko večino glasov, poroča Euronews.

Koncept olimpijskega premirja ima globoke zgodovinske korenine. V antični Grčiji je omogočal varno potovanje športnikov in gledalcev na igre v Olimpijo, ne glede na spore med mestnimi državami. V sodobnem času se je ideja znova uveljavila v 90. letih prejšnjega stoletja, ko so med vojno na območju nekdanje Jugoslavije ob zimskih igrah leta 1994 začasno omogočili humanitarno pomoč obleganemu Sarajevu. Leta 2000 pa sta na odprtju iger v Sydneyju skupaj korakali Severna in Južna Koreja.