Tujina

Olimpijske igre za elito: na prizorišče s helikopterjem in aperitiv z Lindsey Vonn

Cortina d'Ampezzo, 01. 02. 2026 11.39 pred 23 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Cortina d'Ampezzo

Čez manj kot teden dni bo vsa športna javnost usmerjena proti Cortini d'Ampezzo, kjer bodo potekale zimske olimpijske igre. Med gledalci bodo tudi znani in bogati, za katere so na voljo posebni paketi. Za nekaj tisoč evrov tako lahko poklepetate z Lindsey Vonn in popijete aperitiv.

Ne le športna, v Italijo bo prišla tudi zvezdniška in bogataška elita, ki je za olimpijsko doživetje pripravljena globoko seči v žep.

Prav z organizacijo takih potovanj se ukvarja ameriško podjetje On Location, ki je od Mednarodnega olimpijskega komiteja pridobilo 10 odstotkov vstopnic prav za "premium goste". Tem bo podjetje organiziralo letalske in helikopterske prevoze na olimpijska prizorišča, saj bodo nekateri med igrami spali v mondenih središčih po Evropi, med drugim tudi v francoskem Chamonix.

Olimpijske igre za začnejo 6. februarja 2026.
FOTO: Shutterstock

Strošek helikopterskega prevoza v Dolomite pa od 10 do 20 tisoč evrov na dan, navaja Corriere della Sera, ki poroča, da si bodo igre v živo ogledali tudi princ Tonge in katarski emir. Omenjeni zagotovo ne bodo parkirali daleč od smučišč in se za nekaj deset evrov z avtobusom peljali do prizorišč, kar čaka navadne smrtnike.

Bogate goste bodo razvajali še z dobro hrano, pa personaliziranimi darili in najboljšimi razgledi na tekmovališča.

Ameriško podjetje, ki prestižne pakete ponuja tudi za druge športne dogodke, je italijanskim medijem razkrilo, da je najbolj zaželjen paket z Lindsey Vonn. Paket vključuje večerjo, aperitiv in klepet z ameriško smučarsko zvezdnico, ki je prav ta konec tedna padla na smuku v Švici. Ali to pomeni, da je v Cortini ne bo na startu olimpijskega smuka, še ni znano. Srečanje z Američanko je sicer načrtovano 14. februarja.

Ponujajo še paket Giorgio Rocca, v sklopu katerega lahko smučate z nekdanjim italijanskim specialistom za slalom.

In kakšna je cena? Odvisno od paketa, cene pa se gibljejo vse od nekaj sto do 10.000 evrov za ogled zaključne slovesnosti.

Največ povpraševanja je med gosti iz Severne Amerike, Kanade in severa Evrope.

Na pokvarjeni sedežnici obtičalo 50 smučarjev

Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine

Morgoth
01. 02. 2026 12.01
Kaj pa ogljični odtis?
Perovskia
01. 02. 2026 11.50
če imjo denar pa nja dajo. čim več jim pobrat.
Hitri Zigi 78
01. 02. 2026 11.46
Ko voli neka izvoli
bibaleze
