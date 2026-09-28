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Olimpijskemu prvaku ukradli helikopter, zadnji stik zabeležili na Hrvaškem

Salzburg, 28. 09. 2026 13.42 pred 30 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Helikopter

Neznanci so ponoči vlomili v hangar nekdanjega avstrijskega smučarskega skakalca in olimpijskega prvaka Thomasa Morgensterna in se odpeljali z njegovim helikopterjem. Zadnji stik z njim je podjetje zabeležilo v zgodnjih jutranjih urah v hrvaškem zračnem prostoru, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.

Tiskovna predstavnica policije Valerie Bachler je za avstrijski časnik Kronen Zeitung potrdila, da so bili obveščeni o drzni tatvini v Mauterndorfu.

"Preiskava je v polnem teku. Lokacija helikopterja je še vedno neznana, iščemo ga skupaj z avstrijsko kontrolo zračnega prometa in vojsko," je dodala.

Zadnji stik s helikopterjem so zabeležili ob 4.20 v hrvaškem zračnem prostoru. Gre za helikopter znamke Robinson z registrsko oznako OE-XHK temno modre barve z rumenim tiskom in napisom "Breitling". Prevaža lahko največ tri potnike.

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Po koncu uspešne športne kariere je nekdanji smučarski skakalec odkril strast do letenja in se v preteklosti udeležil več tekmovanj. Leta 2015 je na svetovnem prvenstvu na Poljskem celo postal mladinski svetovni prvak v letenju s helikopterjem, poroča Heute.

Thomas Morgenstern
Thomas Morgenstern
FOTO: Profimedia

Thomas Morgenstern danes vodi lastno podjetje, ki ponuja panoramske polete s helikopterjem, tudi nad Slovenijo.

V svoji bogati športni karieri je osvojil tri zlate olimpijske kolajne in tako postal eden najuspešnejših avstrijskih športnikov v zgodovini.

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thomas morgenstern helikopter

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KOMENTARJI5

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obožeobože
28. 09. 2026 14.05
Ga že šraufajo!...Joj kaj vse danes ljudje ne počnemo.
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+2
2 0
Uporabnik1932330
28. 09. 2026 13.57
Je že v srbiji.
Odgovori
+3
3 0
nikolinormalen
28. 09. 2026 13.55
Hja... lej... men ga ne morjo ukrast 🙂
Odgovori
+3
3 0
Letnik 1964
28. 09. 2026 13.54
letenje s takim helikopterjem,,pod radarjem,, zahteva veliko spretnosti in odličnega pilota, teh pa ni veliko med ljudmi, ki bi tako tavino izvedli.... čeprav za denar se naredi marsikaj...
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+3
3 0
Podlesničar
28. 09. 2026 14.11
Kak radar... izklopiš transponder in ga nihče ne vidi.
Odgovori
0 0
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