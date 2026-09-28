Olimpijskemu prvaku ukradli helikopter, zadnji stik zabeležili na Hrvaškem

Tiskovna predstavnica policije Valerie Bachler je za avstrijski časnik Kronen Zeitung potrdila, da so bili obveščeni o drzni tatvini v Mauterndorfu.

"Preiskava je v polnem teku. Lokacija helikopterja je še vedno neznana, iščemo ga skupaj z avstrijsko kontrolo zračnega prometa in vojsko," je dodala.

Zadnji stik s helikopterjem so zabeležili ob 4.20 v hrvaškem zračnem prostoru. Gre za helikopter znamke Robinson z registrsko oznako OE-XHK temno modre barve z rumenim tiskom in napisom "Breitling". Prevaža lahko največ tri potnike.