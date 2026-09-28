Olimpijskemu prvaku ukradli helikopter, zadnji stik zabeležili na Hrvaškem

Tiskovna predstavnica policije Valerie Bachler je za avstrijski časnik Kronen Zeitung potrdila, da so bili obveščeni o drzni tatvini v Mauterndorfu.
"Preiskava je v polnem teku. Lokacija helikopterja je še vedno neznana, iščemo ga skupaj z avstrijsko kontrolo zračnega prometa in vojsko," je dodala.
Zadnji stik s helikopterjem so zabeležili ob 4.20 v hrvaškem zračnem prostoru. Gre za helikopter znamke Robinson z registrsko oznako OE-XHK temno modre barve z rumenim tiskom in napisom "Breitling". Prevaža lahko največ tri potnike.
Po koncu uspešne športne kariere je nekdanji smučarski skakalec odkril strast do letenja in se v preteklosti udeležil več tekmovanj. Leta 2015 je na svetovnem prvenstvu na Poljskem celo postal mladinski svetovni prvak v letenju s helikopterjem, poroča Heute.
Thomas Morgenstern danes vodi lastno podjetje, ki ponuja panoramske polete s helikopterjem, tudi nad Slovenijo.
V svoji bogati športni karieri je osvojil tri zlate olimpijske kolajne in tako postal eden najuspešnejših avstrijskih športnikov v zgodovini.
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