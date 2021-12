Evropski komisar za širitev: Za krizo v BiH je odgovoren Valentin Inzko

Visoki predstavnik v BiH Valentin Inzko je tik pred koncem svojega mandata sprejel odločitev o spremembi kazenskega zakonika BiH, ki za zanikanje genocida po novem predvideva zaporno kazen od šestih mesecev do petih let. Ta odločitev je kvišku pognala oblasti v Banjaluki, ki so s predstavnikom v predsedništvu BiH Miloradom Dodikom na čelu zagrozile z odcepitvijo. Ta se je nato soočil s plazom obtožb, da poskuša razbiti državo.

Po poročanju bosensko-hercegovskih medijev in britanskega Guardiana pa naj bi si visoki predstavniki EU v zakulisju prizadevali za "popravo" Inzkovega zakona, ki naj bi bil tudi povod za destabilizacijo razmer v državi. V Bruslju se namreč bojijo izbruha novega regionalnega konflikta. Po ugotovitvah komisarja za širitev, Oliverja Varhelyija, je glavni odgovorni za trenutno krizo ter zaostrovanje političnega in mednacionalnega ozračja Inzko. Po njegovem mnenju Inzko delegitimira urad visokega predstavnika za BiH.