Omamil ženo, sledila posilstva. Pri Francozu našli tudi fotomontaže gole hčere

V Franciji poteka sojenje 71-letnemu Dominiquu Pélicotu, ki je desetletje omamljal svojo ženo, nato pa v dom vodil njene posiljevalce. Ženska je bila v tem času spolno zlorabljena skoraj 100-krat, mož pa je vsa posilstva dokumentiral in shranil na fotografijah in posnetkih. Strokovnjaki so Francoza na sodišču označili za egocentričnega manipulatorja z razcepljeno osebnostjo. Že minuli teden pa je o zlorabah matere spregovorila tudi njena 45-letna hči. Očeta, ki je imel na računalniku mapo z njenimi predelanimi golimi fotografijami, je označila za enega najhujših spolnih zločincev v zadnjih dvajsetih letih.

Sodni postopek zoper 71-letnega Dominiqua Pélicota se je začel prejšnji teden in bo trajal vse do decembra, na željo obtoženčeve žene, 72-letne Gisèle, pa je odprt za celotno javnost. Kot poroča The Guardian, je zahtevo za javno sojenje podala zaradi želje po ozaveščanju o uporabi drog pri spolnih zlorabah.

Gisèle Pélicot s sinovoma in odvetnikom

V drugem tednu sojenja so na sodišču spregovorili tudi strokovnjaki, ki so skušali osvetliti nekatere notranje procese pri delovanju moškega, ki so ga do leta 2020 imeli za skrbnega očeta in dedka. Psihologinja Marianne Douteau je Pélicota opisala kot osebo, ki je bila nagle jeze in ki je vzbujala strah. Po njenih besedah je v šoli dosegel povprečne rezultate, nato se je zaposlil v jedrskem sektorju, pozneje pa prešel na nepremičninsko področje. Tam je bil, kot je dejala, relativno uspešen.

V torek je sodnik sporočil, da je obtoženi zbolel ter da se bo sojenje zaradi tega zamaknilo. Njegov odvetnik je pozneje povedal, da so 71-letnika odpeljali v bolnišnico.

"Zdi se, da se je njegova spolnost skladala z značajem. V javnosti se je zdel povsem običajen, za zaprtimi vrati pa je bil precej bolj razvraten," je dejala ter dodala, da je ženi predlagal tudi svingerstvo, a ga je zavrnila, zato je svoje spolne težnje skušal potešiti na spletnih straneh s pornografskimi vsebinami, ki so omogočale tudi pogovore. Psihologinja Annabelle Montagne je Pélicota medtem opisala kot egocentričnega človeka, ki je z drugimi osebami pogosto manipuliral ter jim lagal. Po njenih besedah je z vztrajnim omamljanjem žene ter omogočanjem njenega posiljevanja v nezavestnem stanju objektiviziral 72-letnico ter da so njegove fantazije povezane z nekrofilijo. "Vojaerstvo je bilo del njegove psihoseksualne dinamike," je dejala.

Gisèle Pélicot

Pélicot trdi, da je bil tudi sam v preteklosti spolno zlorabljen. Pri devetih letih naj bi ga namreč zlorabil medicinski brat, zaradi česar Montagnejeva meni, da bi to lahko vodilo do razcepa osebnosti. Da ima 71-letnik multiplo osebnost, je v petek dejal še en strokovnjak. Obtoženega je primerjal z zgodbo Doktor Jekyll in gospod Hyde, kjer nastopa prav lik z razcepljeno osebnostjo. 'To je bila točka preloma, začetek padanja v pekel' Že minuli teden je o grozljivih dejanjih, ki jih je morala pretrpeti Gisèle, spregovorila njena hčerka, 45-letna Caroline Darian. Očeta je označila za enega najhujših spolnih zločincev v zadnjih 20 letih. "Kako naj se znova postavimo na noge, ko pa vemo, kaj je naredil?" je vprašala. Po le 20 minutah drugega dne sojenja je 45-letnica v solzah zapustila sodno dvorano. Sodnica je namreč povedala, da so na računalniku njenega očeta odkrili tudi mapo z naslovom "Okoli moje gole hčerke". V njej so odkrili njene gole fotomontaže.

Caroline Darian

Dodala je, da se ji je življenje obrnilo na glavo, ko jo je poklicala mama in ji dejala: "Večino dneva sem preživela na policijski postaji. Tvoj oče me je omamil, nato so me neznanci posilili. Morala sem pogledati fotografije." Po pogovoru z mamo je poklicala oba brata, vsi trije otroci stojijo ob strani mami. "Lahko bi rekli, da je bila to točka preloma. Začetek padanja v pekel, ko ne veste niti, kako nizko boste padli," je še dejala med solzami. Zaradi razkritja podatkov obtoženih tarče postale tudi njihove družine Večina domnevnih posilstev se je zgodila v domu Pélicotovih v Mazanu, vasi s približno 6000 prebivalci v Provansi. V času covida-19 so preiskovalci na računalniku Pélicota odkrili fotografije in videoposnetke številnih spolnih zlorab njegove žene. Moški je med letoma 2011 in 2020 omamljal svojo ženo, nato pa v njun dom pripeljal več deset moških, ki so jo spolno zlorabili. Sam je celotno dogajanje posnel. Zaradi domnevne vpletenosti sodijo še 51 moškim, ki so bili v času aretacije stari od 26 do 74 let. 18 obtoženih je v priporu, vključno s Pélicotom, 32 drugim pa sodijo s prostosti. Če bodo spoznani za krive težkega posilstva, večini grozi do 20 let zapora.