Omamljena in posiljena Gisèle postala simbol boja proti spolnemu nasilju

Desetletje jo je omamljal, nato pa v njuno stanovanje vodil moške, da so posiljevali njegovo ženo. Pogumna Francozinja Gisèle Pélicot, ki se na za javnost odprtem sojenju bori tudi za vse ostale žrtve zlorab, je zdaj postala simbol francoskega boja proti spolnemu nasilju. Ob bok so ji stopili stoteri, ki so svojo podporo 71-letnici in ostalim žrtvam posilstev izrazili tudi s shodom.

OGLAS

"Žrtve – verjamemo vam. Posiljevalci – vidimo vas." Tako se je glasil eden od transparentov med nepregledno množico ljudi, ki se je zbrala na Place de la Republique v Parizu. Okoli 700 ljudi je 71-letni Gisèle Pélicot, ki na sodišču ravno bije sodno bitko zoper svojega (zdaj nekdanjega) moža, ki jo je desetletje omamljal in jo nato nezavestno ponujal moškim, ki so jo posilili, in vsem žrtvam spolnih zlorab izrazilo podporo. Nekateri so na shodu nosili transparente, spet drugi so pozdravljali pogum Pélicotove, ki je spregovorila o svoji grozljivi preizkušnji. Med sojenjem, ki se je pričelo 2. septembra, se bo morala namreč Francozinja soočiti s svojimi 51 domnevnimi posiljevalci. Žrtvam pa so ob tem zagotavljali tudi, da niso same, poroča AP News.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia















Protest v podporo Gisèle Pélicot v Franciji icon-picture-layer-2 1 / 9

In kaj vse kaže na izredno osebno moč 71-letnice? Kljub predlogu sodišča naj sojenje poteka za zaprtimi vrati, se je ženska odločila, da sojenje ostane javno. Novinarjem je ob tem dovolila tudi objavo njenega polnega imena, sodišču pa je dovolila tudi, da predstavi eksplicitne videoposnetke, ki jih je med skoraj 100 zlorabami posnel njen mož in na katerih imajo moški spolne odnose z njenim golim, negibnim telesom. Gisèle Pélicot je povedala, da je odločitve sprejela tudi zaradi drugih žensk, ki jih drugi ne priznajo kot žrtve spolnih zločinov. 'Moramo govoriti o kulturi posilstva' "Pomembno je, da smo tu, ker moramo govoriti o kulturi posilstva," je dejala aktivistka in ena od organizatork pariškega protesta Anna Toumazoff. "Po sedmih letih kampanje #MeToo (op. p. #JazTudi) vemo, da ne obstaja t. i. posebna vrsta žrtev. Prav tako pa skupaj spoznavamo, da ni niti posebne vrste posiljevalcev," je dejala ter s tem opozorila na nekatere, ki želijo krivdo pripisati žrtvam (zaradi obnašanja, oblačenja, njihovega delovanja), oz. tiste, ki menijo, da so posiljevalci pogostejši med določenimi skupinami oseb.

Čeprav je skozi kampanjo o spolnih zlorabah in travmah javno spregovorilo tudi več žensk na visokem položaju, pa aktivisti opozarjajo, da veliko število tovrstnega nasilja v Franciji še vedno ostane neprijavljenega in pogosto tudi nekaznovanega. Sodnica in generalna sekretarka Nacionalne posvetovalne komisije za človekove pravice Magali Lafourcade je poudarila, da študije kažejo, da 9 od 10 zlorabljenih žensk v Franciji zaradi posilstva ne vloži tožbe. Ko pa slednje le storijo, se tožba v okoli 80 odstotkih primerov zavrže. Pélicotova je o kalvariji, ki jo prestaja, prvič spregovorila pred 10 dnevi. Povedala je, da je za zlorabe izvedela, ko so jo pred štirimi leti poklicali policisti in ji razkrili nepredstavljivo. Prepričana je, da ji je policija, ko je novembra 2020 preiskala računalnik Dominiquea Pélicota ter na njem odkrila datoteko, v kateri je bilo na tisoče grozljivih fotografij in videoposnetkov zlorab, ki jih je organiziral njen mož, rešila življenje.

Gisèle Pélicot FOTO: Profimedia icon-expand

"Vse se je podiralo. Vse, kar sem zgradila v 50 letih," je dejala na sodišču in dodala, da se je na fotografijah komaj prepoznala: "Žrtvovali so me na oltarju pregreh. Zanje sem bila le punčka iz cunj, le navadna vreča smeti." Nacionalna televizijska hiša TF1 je 71-letnico tistega dne opisala kot "dostojanstveno, močno žensko". V odprtem pismu, prevedenem v angleščino in objavljenem v francoskem časopisu Le Monde, pa se je novinarka in pisateljica Hélène Devynck zahvalila Pélicotovi za njen pogum, kar je ponovilo občutke mnogih drugih Francozov. "V naša življenja si vstopila, kot si vstopila v sodno dvorano – skozi glavna vrata. Nisi edina, ki so jo obravnavali kot navaden objekt. Vsem nam ženskam so govorili, kako nepomembne smo. Tvoja moč zdaj vrača našo. Hvala za to neizmerno darilo," je zapisala pisateljica, ki je tudi predstavnica francoskega gibanja #MeToo. Udeležila se bo zaslišanja nekdanjega moža Naslednji teden bo morala Gisèle Pélicot premagati še eno goro - soočila se bo namreč z moškim, s katerim je živela več kot 50 let, z očetom njunih treh otrok. Njen odvetnik je namreč povedal, da se namerava 71-letnica udeležiti pričanja nekdanjega moža. Dominique Pélicot je preiskovalcem zločine že priznal, a njegovo zaslišanje na sodišču bo ključnega pomena za sodni senat, ki bo odločil o usodi 51 drugih moških, obtoženih posilstva.