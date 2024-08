Omamljena in ugrabljena manekenka: Ljudje me imajo še danes za lažnivko

Manekenko Chloe Ayling so zvabili na lažno fotografiranje v Milano, jo omamili in ugrabili. Šest dni pozneje so jo izpustili, a njene kalvarije še zdaleč ni bilo konec – sedem let pozneje ljudje še vedno ne verjamejo njeni zgodbi in jo označujejo za lažnivko. Kljub temu, da storilec sedi v zaporu, je marsikdo še vedno prepričan, da je šlo za samopromocijski trik, ugrabitev pa je uprizorila kar sama.

20-letno manekenko Chloe Ayling je julija 2017 ugrabil poljski državljan Lukasz Herba, ki jo je pod pretvezo modnega fotografiranja zvabil iz Londona v Milano. V apartma, kjer naj bi potekalo fotografiranje, sta vlomila dva moška in jo napadla. Aylingova trdi, da sta jo omamila, stlačila v potovalno torbo in odpeljala na odročno kmetijo. "Nekdo je stopil za mano, mi položil roki na vrat in usta, druga oseba pa mi je nekaj vbrizgala v desno roko," je po poročanju italijanskega časnika Corriere della Sera policiji opisala pretresena manekenka. "Mislim, da sem nato izgubila zavest. Ko sem se zbudila, sem imela na sebi rožnat bodi in nogavice. Stlačila sta me v prtljažnik avtomobila, mi zvezala roke in zamašila usta. Pustila sta le majhno luknjo v vreči, skozi katero sem komaj dihala," je dodala. Odpeljala sta jo v mestece Lemia v italijanskih Alpah, kjer je bila teden dni priklenjena v spalnici. Nato sta od njenega agenta zahtevala 300.000 dolarjev (272.000 evrov) odkupnine, s katero bi ustavil spletno dražbo za njeno prodajo na temnem spletu. Čeprav nista dobila denarja, sta manekenko po šestih dneh izpustila pred britanskim veleposlaništvom v Milanu.

Dvomi o ugrabitvi: resnica ali samopromocijski trik? Ko se je Aylingova vrnila v Združeno kraljestvo, se je znašla v središču ogromne medijske pozornosti. A ob tem so prišli tudi dvomi in kritike. V medijih so zaokrožile informacije, da bi ugrabitev lahko bila uprizorjena zaradi samopromocije, saj so Aylingovo videli, kako v spremstvu ugrabitelja kupuje čevlje, videti pa naj bi bila bolj par kot pa ugrabitelj in žrtev. Da je Chloe svojega domnevnega ugrabitelja poznala že od prej, zaradi česar je tudi prišla v Italijo, je trdila celo ena od njenih prijateljic. Časnik The Sun pa je poročal, da je manekenka policistom sama priznala, da ji je Herba že drugi dan odstranil lisice, pa tudi, da sta spala v isti postelji. Ljudje so jo obsojali tudi, ker je na fotografijah ob vrnitvi domov pozirala in se smejala.

"Vsega je bilo preveč. Bilo je prenapihnjeno, stvari so ušle izpod nadzora," danes za BBC pripoveduje Aylingova. "Časopisni naslovi se ljudem res dobro vtisnejo v spomin, tudi leta pozneje," je povedala, razočarana, ker jo na družbenih omrežjih še vedno nadlegujejo ljudje, ki ne verjamejo njeni zgodbi. "Takrat sem se pač tako počutila. Vesela sem bila, da je tega konec in da sem doma, zakaj se torej ne bi nasmejala?" se sprašuje. Marsikdo njenim besedam ni verjel niti potem, ko je bil Herba zaradi ugrabitve obsojen na 16 let in devet mesecev zapora.

Javnost še danes ne verjame, da je bila Chloe Ayling zares ugrabljena.

Najprej knjiga, zdaj še serija Po ugrabitvi je Aylingova napisala knjigo in se pojavila kot tekmovalka v Big Brotherju slavnih. Zdaj bodo njeno zgodbo predstavili še v novi BBC-jevi seriji z naslovom "Kidnapped: The Chloe Ayling Story" (Ugrabljena: zgodba Chloe Ayling). Šestdelna drama, ki govori o njeni izkušnji in medijskem pogromu, ki je sledil, temelji na policijskih razgovorih, sodnih prepisih in osebnih pripovedih – z nekaterimi dodanimi prizori, ustvarjenimi za dramatične namene. Aylingova pravi, da se je za sodelovanje z dramsko pisateljico Georgio Lester in producenti odločila, da bi lahko povedala svojo plat zgodbe. "Vse, kar sem želela, je bilo, da se razkrijejo dejstva in da vsi izvejo, kaj se je dejansko zgodilo." Prepričana je, da je njena kariera manekenke prispevala k temu, kako so z njo ravnali: "Verjamem, da njihova reakcija, če bi bilo moje delo drugačno, ne bi bila enaka," je pojasnila in opozorila, da način, kako se žrtev oblači, vede ali izraža, ne bi smel biti razlog, da ji ne verjamemo. Želi si, da bi njena izkušnja pomagala drugim. "To bi morala biti lekcija za ljudi, naj ne sodijo žrtev na podlagi tega, kako se vedejo ali reagirajo na nekaj." Kljub slabemu odzivu, ki ga je prejela, je danes odločena, da ne bi spremenila ničesar. "Ostala sem zvesta sama sebi in sem naredila, kar sem želela, tako da mi ni žal."

Lukasz Herba je bil zaradi ugrabitve obsojen na 16 let in devet mesecev zapora.