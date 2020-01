V Omanu množice pokojnemu karizmatičnemu sultanu izrekle zadnje slovo

Sultanu so se poklonili med drugim emirji Kuvajta, Katarja, Združenih arabskih emiratov, kralj Bahrajna in tunizijski predsednik. V Oman pa sta odpotovala tudi britanski premier Boris Johnson in princ Charles . Obisk je napovedal tudi japonski premier Shinzo Abe , ki je na turneji v regiji.

Po smrti sultana Kabusa bin Saida al Saida so v Omanu razglasili tridnevno žalovanje za pokojnim voditeljem. V kraljevi palači al-Alam je potekala žalna slovesnost, katere so se udeležili tudi številni svetovni voditelji.

Prebivalci Omana pa so se zbrali v glavni mošeji v Muscatu, preden so sultana pokopali na družinskem pokopališču. Johnson je v izjavi povedal, da je sultan pustil globoko zapuščino, tako v Omanu kot v celotni regiji. Britanski premier in princ Charles sta se sicer že srečala z novim sultanom. Kabusa bin Saida al Saida, ki je veljal za voditelja z najdaljšim staležem na Bližnjem vzhodu, je nasledil njegov bratranec Haitham bin Tariq al-Said , ki je že prisegel kot novi voditelj Omana.

Trump je zapisal, da je bil Kabus pravi partner in prijatelj ZDA, ki si je vedno prizadeval za dialog in doseganje miru v regiji. Netanjahu ga je označil za velikega vodjo, iranski zunanji minister, ki je odpotoval v Muscat, pa je smrt označil za veliko izgubo.

Sožalje so Omanu ob izgubi voditelja izrekli tudi ameriški predsednik Donald Trump , izraelski premier Benjamin Netanjahu , iranski zunanji minister Mohammed Javad Zarif , francoski predsednik Emmanuel Macron in Evropska unija.

Pokojni sultan Kabus bin Said al Said leta 1975.

Z državnim udarom odstavil svojega konzervativnega očeta

Kabus bin Said al Said je Oman vodil od leta 1970. Na položaj je prišel, potem ko je z državnim udarom in britansko podporo odstavil lastnega očeta, ki je bil znan kot samovšečen in ultrakonzervativen vladar. Preden je pokojni sultan postal vladar, je bilo v Omanu med drugim prepovedano poslušanje radia in nošenje sončnih očal, njegov oče pa je odločal o izobrazbi, porokah in potovanjih državljanov.

Leta 2015 so mu diagnosticirali raka črevesja. Sledilo je dolgotrajno zdravljenje. Decembra lani so v javnost prišle informacije, da zdravljenje ni bilo uspešno in da so mu šteti dnevi. Z zdravljenja v Belgiji se je tako vrnil v Oman, saj je želel umreti na domačih tleh. Premoženje preminulega sultana ocenjujejo na okoli 630 milijonov evrov.

Sultan je sicer najpomembnejši odločevalec v Omanu in ima tudi mesta premierja, vrhovnega poveljnika oboroženih sil, ministra za obrambo, ministra za finance in ministra za zunanje zadeve.