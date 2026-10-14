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Omejeno delovanje Starlinka, prekinjenih več pomembnih vojaških operacij

Kijev, 14. 10. 2026 10.12 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Uničenje po ruskih napadih v Ukrajini

V Ukrajini naj bi ponoči prišlo do omejitev delovanja satelitskega internetnega sistema Starlink, ki ima pomembno vlogo pri komunikaciji in delovanju ukrajinskih oboroženih sil. Po navedbah vojaškega svetovalca ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Serhija Sternenka so naprave izgubljale povezavo pri hitrostih nad 160 kilometrov na uro, zaradi česar naj bi bilo prekinjenih več kritičnih operacij. Sternenko domneva, da bi lahko bile omejitve uvedene na zahtevo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogajanje sovpada z novimi ruskimi raketnimi napadi na Kijev in opozorili Zelenskega, da Ukrajina od zahodnih partnerjev ni pravočasno prejela informacij o prihajajočih napadih.

Ukrajinski aktivist in vojaški svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega Serhij Sternenko je na družbenem omrežju X sporočil, da je bilo v noči na sredo omejeno delovanje terminalov satelitskega internetnega sistema Starlink. "Posledično je bilo prekinjenih več kritičnih operacij," je zapisal.

Starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX ameriškega milijarderja Elona Muska, je od začetka ruske invazije postal pomemben del ukrajinske komunikacijske infrastrukture. Uporabljajo ga tako civilne službe kot ukrajinska vojska, zlasti na območjih, kjer so bila običajna komunikacijska omrežja poškodovana ali uničena.

Satelitska povezava omogoča prenos podatkov in komunikacijo med enotami, pomembno vlogo pa ima tudi pri nekaterih sistemih brezpilotnih letalnikov. Omejitve delovanja terminalov pri višjih hitrostih bi zato lahko vplivale predvsem na uporabo sistema na hitro premikajočih se platformah. Za zdaj ni jasno, ali gre za tehnično spremembo delovanja omrežja, namerno uvedeno omejitev ali drugo motnjo.

V Kijevu sumijo Donalda Trumpa.
V Kijevu sumijo Donalda Trumpa.
FOTO: AP

Svetovalec Zelenskega sumi na ameriško odločitev

Sternenko je ob objavi informacij ugibal, da bi lahko bile omejitve uvedene na zahtevo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vendar za takšno trditev ni predložil dokazov.

Prav tako za zdaj ni neodvisne potrditve, da bi ameriška administracija od podjetja SpaceX zahtevala omejitev delovanja Starlinka v Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se o domnevnih omejitvah satelitskega sistema še ni javno izrekel.

O težavah s Starlinkom je poročal tudi Serhij Beskrestnov, znan pod vzdevkom Flash, ki ukrajinskemu predsedniku svetuje glede tehnoloških inovacij v oboroženih silah.

Potrdil je, da je SpaceX ponoči uvedel omejitev hitrosti za terminale, ki se uporabljajo med premikanjem. Po njegovih navedbah ukrep zadeva vojaški paket storitev Starshield, meja pa je določena pri 100 miljah oziroma približno 160 kilometrih na uro. "Naše obrambne sile o tej omejitvi niso bile vnaprej obveščene, kar je povzročilo prekinitev več operacij," je sporočil.

Sternenko je ob tem pojasnil, da običajni terminali satelitskega interneta še naprej delujejo. 

Nove omejitve med ruskimi napadi na Kijev

Težave s satelitskimi komunikacijami so se pojavile v času novih ruskih napadov na ukrajinsko prestolnico.

Kijev so ponoči znova zadele balistične rakete, ukrajinske oblasti pa opozarjajo, da tudi tokrat niso pravočasno prejele opozoril zahodnih zaveznic.

Po poročanju ukrajinskega portala Kyiv Independent so se prve eksplozije zaslišale skoraj takoj po sprožitvi zračnega alarma.

Zadeta je bila devetnadstropna stanovanjska stavba, ki so jo zajeli plameni. Po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička sta umrli najmanj dve osebi, več kot 20 je bilo ranjenih.

Poškodovana je bila tudi energetska infrastruktura. Zaradi napadov je brez elektrike ostalo več kot 600.000 ljudi.

Zelenski je že po predhodnem napadu opozoril, da so pravočasne informacije o izstrelitvah ruskih balističnih raket ključne za reševanje življenj.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zanikal, da bi Washington prekinil izmenjavo obveščevalnih podatkov z Ukrajino. "Ne, tega nismo ustavili. Pomagamo jim in z njimi delimo informacije," je zagotovil.

Za zdaj ni potrjene povezave med omejitvami Starlinka in težavami pri zgodnjem opozarjanju pred ruskimi raketnimi napadi. Gre za različna sistema, ki pa sta oba pomembna za ukrajinsko obrambo.

Starlink
Starlink
FOTO: AP

Ukrajina išče alternative Starlinku

Dogodek ponovno odpira vprašanje odvisnosti ukrajinske vojske od komercialnega satelitskega sistema, ki ga upravlja zasebno ameriško podjetje.

Starlink je od začetka ruske invazije omogočal komunikacijo na območjih, kjer so bila tradicionalna omrežja uničena, ter podpiral koordinacijo enot in uporabo brezpilotnih sistemov.

Toda nenadne spremembe pogojev njegove uporabe lahko neposredno vplivajo na izvajanje vojaških nalog.

Zelenski je pred dnevi sporočil, da Ukrajina razvija lasten satelitski komunikacijski sistem, podoben Starlinku, s katerim želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih ponudnikov.

Ukrajinski predstavniki medtem poskušajo razjasniti razloge za nove omejitve. Po poročanju Financial Timesa vprašanje rešujejo tudi prek koordinacijskega centra v nemškem Wiesbadnu.

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