Omejeno delovanje Starlinka, prekinjenih več pomembnih vojaških operacij

Ukrajinski aktivist in vojaški svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega Serhij Sternenko je na družbenem omrežju X sporočil, da je bilo v noči na sredo omejeno delovanje terminalov satelitskega internetnega sistema Starlink. "Posledično je bilo prekinjenih več kritičnih operacij," je zapisal. Starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX ameriškega milijarderja Elona Muska, je od začetka ruske invazije postal pomemben del ukrajinske komunikacijske infrastrukture. Uporabljajo ga tako civilne službe kot ukrajinska vojska, zlasti na območjih, kjer so bila običajna komunikacijska omrežja poškodovana ali uničena. Satelitska povezava omogoča prenos podatkov in komunikacijo med enotami, pomembno vlogo pa ima tudi pri nekaterih sistemih brezpilotnih letalnikov. Omejitve delovanja terminalov pri višjih hitrostih bi zato lahko vplivale predvsem na uporabo sistema na hitro premikajočih se platformah. Za zdaj ni jasno, ali gre za tehnično spremembo delovanja omrežja, namerno uvedeno omejitev ali drugo motnjo.

V Kijevu sumijo Donalda Trumpa. FOTO: AP

Svetovalec Zelenskega sumi na ameriško odločitev

Sternenko je ob objavi informacij ugibal, da bi lahko bile omejitve uvedene na zahtevo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vendar za takšno trditev ni predložil dokazov. Prav tako za zdaj ni neodvisne potrditve, da bi ameriška administracija od podjetja SpaceX zahtevala omejitev delovanja Starlinka v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se o domnevnih omejitvah satelitskega sistema še ni javno izrekel. O težavah s Starlinkom je poročal tudi Serhij Beskrestnov, znan pod vzdevkom Flash, ki ukrajinskemu predsedniku svetuje glede tehnoloških inovacij v oboroženih silah. Potrdil je, da je SpaceX ponoči uvedel omejitev hitrosti za terminale, ki se uporabljajo med premikanjem. Po njegovih navedbah ukrep zadeva vojaški paket storitev Starshield, meja pa je določena pri 100 miljah oziroma približno 160 kilometrih na uro. "Naše obrambne sile o tej omejitvi niso bile vnaprej obveščene, kar je povzročilo prekinitev več operacij," je sporočil. Sternenko je ob tem pojasnil, da običajni terminali satelitskega interneta še naprej delujejo.

Nove omejitve med ruskimi napadi na Kijev

Težave s satelitskimi komunikacijami so se pojavile v času novih ruskih napadov na ukrajinsko prestolnico. Kijev so ponoči znova zadele balistične rakete, ukrajinske oblasti pa opozarjajo, da tudi tokrat niso pravočasno prejele opozoril zahodnih zaveznic. Po poročanju ukrajinskega portala Kyiv Independent so se prve eksplozije zaslišale skoraj takoj po sprožitvi zračnega alarma. Zadeta je bila devetnadstropna stanovanjska stavba, ki so jo zajeli plameni. Po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička sta umrli najmanj dve osebi, več kot 20 je bilo ranjenih. Poškodovana je bila tudi energetska infrastruktura. Zaradi napadov je brez elektrike ostalo več kot 600.000 ljudi. Zelenski je že po predhodnem napadu opozoril, da so pravočasne informacije o izstrelitvah ruskih balističnih raket ključne za reševanje življenj. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zanikal, da bi Washington prekinil izmenjavo obveščevalnih podatkov z Ukrajino. "Ne, tega nismo ustavili. Pomagamo jim in z njimi delimo informacije," je zagotovil. Za zdaj ni potrjene povezave med omejitvami Starlinka in težavami pri zgodnjem opozarjanju pred ruskimi raketnimi napadi. Gre za različna sistema, ki pa sta oba pomembna za ukrajinsko obrambo.

Starlink FOTO: AP

Ukrajina išče alternative Starlinku