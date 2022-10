Omejevanje rojstev na Grenlandiji: več tisoč žensk prejelo prisilno kontracepcijo

Spominja se le zdravnikov v belih haljah in posega, ki je ga opisala kot strašnega. Za dovoljenje niso zaprosili niti njenih staršev, v bolnišnico pa so poslali tudi njene sošolke, vendar o tem niso govorile, ker je bilo "preveč šokantno" .

Pri BBC-ju so razkrili zgodbo sedaj 60-letne Naje Lyberth , ki so ji pri 13 letih pri rutinskem šolskem zdravniškem pregledu naročili, naj gre še v lokalno bolnišnico, kjer ji bodo vstavili vložek. Naja je takrat živela v majhnem mestu na zahodu Grenlandije, o dogodku pa si s starši ni upala spregovoriti. "Nisem vedela, kaj se je zgodilo, ker mi zdravnik ni nič razložil, niti ni dobil mojega dovoljenja. Bala sem se, takrat še nisem imela spolnih odnosov, niti še nisem poljubila nobenega fanta," pripoveduje Naja, ki je ena izmed prvih, ki je javno spregovorila o dogajanju.

Zapisi o nadzoru rojstev na Grenlandiji so tako na Danskem kot Grenlandiji sprožili šok in ogorčenje.

Skupina, ki ustvarja podcast Spiralkampagnenje, je pridobila zapise, ki dokazujejo, da so na Grenlandiji med letoma 1966 in 1970 maternični vložek vstavili 4500 ženskam. Številka je predstavljala približno polovico vseh plodnih žensk. Postopki so se nadaljevali tudi sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Med prizadetimi so tudi 12-letne deklice, nekatere so že povedale, da o posegu niso bile ustrezno obveščene, prav tako ni jasno, v koliko primerih pacientke niso prejele ustrezne razlage in podale svojega soglasja. Nekaj žensk, ki nato niso mogle imeti otrok, sumi, da je za to kriv vstavljen vložek. "Mlajše, kot so bile deklice, več zapletov so imele," je še povedala Naja.

Ženskam vložek vstavili po opravljenem splavu, ne da bi to vedele

Maternični vložki iz šestdesetih let so bili v obliki črke S in veliko večji od današnjih, ki so v obliki črke T. V maternici so vložki lahko povzročili krvavitve, bolečine in tveganje za okužbe, je za BBC pojasnila ginekologinja Aviaja Siegstad.

Pred tridesetimi leti so odkrili tudi nekaj žensk, ki so si želele zanositi, vendar niso vedele, da imajo vložek. Nekaterim ženskam so vložek vstavili po opravljenem splavu, ne da bi to vedele.