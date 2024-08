Omejitev 100 mililitrov znova velja za vsa letališča v EU

Ta tehnologija, znana pod oznako C3 EDSCB, je zaradi večje natančnosti tudi odpravila potrebo po omejevanju prenosa tekočin na 100-mililitrsko embalažo. Vendar pa so v Evropski komisiji podvomili o njeni zanesljivosti. Tehnično poročilo, ki ga je komisija lani posredovala medvladni organizaciji Evropska konferenca civilnega letalstva, navaja, da programska oprema novih optičnih pregledovalnikov ne more zagotavljati njihove zanesljivosti, ko gre za več kot 330 mililitrov tekočine.

Nekatera evropska letališča so v zadnjem času namestila naprednejše naprave za pregled prtljage, ki so nadomestile običajne rentgenske naprave. Novost omogoča natančnejšo prepoznavo predmetov oziroma snovi. Nov sistem lahko prepozna tudi eksplozive v vseh vrstah kozmetičnih pripravkov, tekočin ali elektronskih naprav. Pregled prtljage je posledično hitrejši, kar potnikom pospeši in olajša celoten postopek pregleda.

Kot so poudarili, ukrep ni posledica nove varnostne grožnje, temveč le naslavlja začasno tehnično zadevo. "Komisija tesno sodeluje z državami članicami in Evropsko konferenco civilnega letalstva, da bi zagotovila hitre tehnične rešitve za zagotavljanje najvišjih standardov varnosti in zaščite v letalskem prometu," so dodali v Bruslju.

Letališča, ki so že uvedla novo tehnologijo, bodo morala tako znova začeti uporabljati običajne letališke rentgenske naprave. To je naletelo na kritike upravljavcev letališč. Kot so opozorili v mednarodnem združenju letališč ACI Europe, gre za korak nazaj na področju letalske varnosti, saj tehnologija C3 EDSCB omogoča precej natančnejše varnostne preglede. Poslabšala se bo tudi izkušnja za potnike, saj bodo pregledi prtljage spet bolj zapleteni in posledično počasnejši.

"Letališča, ki so že vložila v nakup nove tehnologije, bodo poleg tega utrpela finančno škodo, saj je ne bodo mogla uporabljati. Nakup optičnih pregledovalnikov C3 je v povprečju osemkrat dražji od običajnih rentgenskih naprav, ki jih nadomeščajo, medtem ko so operativni stroški vzdrževanja štirikrat višji," so zapisali na svojih spletnih straneh.

Napredne naprave so po navedbah ACI Europe uvedla letališča v Nemčiji, Italiji, na Irskem, Nizozemskem, Švedskem, Malti in v Latviji, kar nekaj drugih letališč pa naj bi že potrdilo investicije v nadgradnjo tehnologije.