Omejitev krčenja gozdov in zaščita tal: 70 odstotkov tal v EU ni v dobrem stanju

Evropska komisija je predlagala novo uredbo za omejitev krčenja in degradacije gozdov kot del prizadevanj za uresničitev evropskega zelenega dogovora. "V obdobju od leta 1990 do leta 2020 smo izgubili 420 milijonov hektarov gozdov po svetu, kar je območje, večje od Evropske unije," je ob predstavitvi pobude v Bruslju opozoril izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans , ki je pristojen za evropski zeleni dogovor.

Komisija je uredbo o krčenju gozdov predstavila dva tedna po tistem, ko je več kot sto držav na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu podpisalo pobudo, v skladu s katero naj bi do leta 2030 ustavili krčenje gozdov in drugo uničevanje naravnega okolja. Pobudi se je v imenu EU pridružila tudi Evropska komisija.

Če od partnerskih držav pričakujemo ambicioznejše podnebne in okoljske politike, bi morali tudi sami prenehati podpirati krčenje gozdov, je povedal komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius , ki je uredbo o krčenju gozdov označil za doslej najambicioznejši zakonodajni poskus za reševanje tega vprašanja na svetovni ravni.

Uredba določa pravila o obvezni potrebni skrbnosti za podjetja, ki želijo to blago dati na trg EU. Njen namen je zagotoviti, da bo v EU dovoljeno tržiti zgolj proizvode, ki so zakoniti in ne povzročajo krčenja gozdov. Evropska komisija bo v ta namen uporabila sistem primerjalne analize, s katerim bo ocenila države in njihovo stopnjo tveganja za krčenje in degradacijo gozdov zaradi omenjenega blaga in surovin.

Nova pravila naj bi zagotovila, da proizvodi, ki jih državljani EU kupujejo in uporabljajo na trgu Unije, ne prispevajo h krčenju in degradaciji gozdov po svetu. Glavni razlog za te procese je širjenje kmetijstva, ki je povezano z določenimi vrstami blaga in surovin, kot so soja, govedina, palmovo olje, les, kakav in kava, ter nekaterimi iz njih pridobljenimi proizvodi, navajajo v Bruslju.

Pri okoljevarstveni organizaciji Greenpeace so predlog za zajezitev krčenja gozdov označili za prvi korak k zaščiti svetovnih gozdov, ki ima še vedno veliko pomanjkljivosti. Pogrešajo namreč zaščito tudi za savane in mokrišča, ki so po njihovem mnenju velikega pomena za podnebne ukrepe in biotsko raznovrstnost. Poleg tega se predlog komisije nanaša le na omejeno število proizvodov, pri čemer niso vključeni taki, ki so močno povezani z uničenjem gozdov in ekosistemov, denimo svinjina, perutnina, guma in koruza.

Komisija je predstavila tudi novo strategijo za tla, na podlagi katere naj bi bila do leta 2050 vsa evropska tla obnovljena, odporna in ustrezno zavarovana. Po besedah Sinkevičiusa komisija predstavlja prelomno strategijo EU za tla z močno politično agendo, katere cilj je zagotoviti raven varstva tal, ki bi bila enakovredna ravni varstva vode, morskega okolja in zraka.