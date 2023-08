Omejitev uporabe telefona na Kitajskem: Dve uri za osebe, mlajše od 18 let

Državni regulator kibernetskega prostora je sporočil, da želi, da ponudniki pametnih naprav uvedejo tako imenovan "način za mladoletnike", ki bi uporabnikom, mlajšim od 18 let, onemogočil dostop do interneta na mobilnih telefonih med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

V skladu s predlaganimi pravili bi lahko uporabniki, stari od 16 do 18 let, uporabljali telefon dve uri na dan, otroci, stari od 8 do 16 let, eno uro, otroci, mlajši od 8 let, pa le 8 minut. Predlog prihaja, ker so oblasti v zadnjih letih vse bolj zaskrbljene zaradi kratkovidnosti ter zasvojenosti z internetom med mladimi, in poudarja željo Pekinga, da bi bolj nadzoroval digitalno življenje na Kitajskem.