'Omejitve o uporabi orožja za napade na Rusijo ukrajinskim silam vežejo roke'

"Prišel je čas, da razmislimo, ali bi bilo prav odpraviti nekatere omejitve, saj zdaj vidimo, da sta zlasti na območju Harkova frontna in mejna črta bolj ali manj enaki," je na pomladni Natovi skupščini v Bolgariji dejal prvi mož severnoatlantskega zavezništva. Poudaril je, da samoobramba vključuje tudi pravico napadanja legitimnih vojaških ciljev v Rusiji.

Ocenil je, da če Ukrajina ne more napadati ciljev na ozemlju Rusije, to Ukrajincem "eno roko zveže na hrbtu" in jim zelo otežuje obrambo. Omenil je, da so nekatere zaveznice omejitve sicer že odpravile, a podrobnosti ni podal.