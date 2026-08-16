Omiš z dvema obrazoma: v mestu turistični vrvež, vzhodno sezona končana

Omiška riviera ima danes dva obraza. Na eni strani zaselki vzhodno od mesta: pogoreli gozdovi, avtomobili in prebivališča ter interventne službe, ki hitijo z vzpostavljanjem osnovne infrastrukture. In na drugi strani samo mesto Omiš, kjer je vrvež takšen, kot da se ni zgodilo nič, turisti so v lokalih, si ogledujejo znamenitosti in uživajo na svojem dopustu. Številni so pripotovali šele po požarih.

"Za požare smo izvedeli, ko smo se odpravili sem iz Poljske. Poklicali smo v naš hotel, kjer so nam povedali, da je vse v redu in da se nam ni treba bati in tako smo prišli," je povedal eden od turistov. Ena od turistk pa je omenila, da je njihova turistična agencija preverila situacijo prek e-pošte: "Povedali so nam, da je vse OK in smo prišli."

Da se je turistični vrvež vrnil v običajne tirnice, opažajo tudi domačini. "Tisti, ki so bili prizadeti v okolici Omiša, ki so jim zgorele hiše in apartmaji, so seveda morali iti," je povedal eden izmed njih. Še več jih je odšlo, ker so njihove namestitve izgubile osnovno oskrbo predvsem z elektriko pa tudi vodo.

Zavarovalniški agenti so medtem že pričeli s popisovanjem škode. Dela se je lotil tudi domačin Mario, ki je z družino za las ušel smrti, pravi. "Bilo je strašno, zares strašno. Na žalost so tudi ranjeni in umrli. Moji sosedje so težje ranjeni. Še vedno se borijo za življenje, to je kataklizma, naravna kataklizma. To je grozljivka. Z eno besedo, bog ne daj, da se to zgodi komurkoli. Katastrofa," je povedal.

Pogorišče gostilne si je prišla ogledati tudi češka turistka s svojo posebno zgodbo. "Res je pretresljiva zgodba in mi je zelo hudo za lastnike lokala," je povedala. Na dan požara je tu še jedla kosilo. Ker ni imela gotovine, obroka še ni poravnala. Za garancijo je v gostilni pustila kreditno kartico – ta je zgorela skupaj z gostilno, zdaj pa je na počitnicah brez kreditne kartice. "Res zelo žalostna zgodba za vse domačine, tako trdo delajo, restavracija in hrana sta bili zelo dobri in zdaj je vse zgorelo. Zelo sem žalostna," je komentirala.

Obnova območja bo trajala mesece, če ne leta, menijo domačini, ki upajo, da se bodo lahko turisti, tako kot so se v Omiš, čim prej vrnili tudi k njim.