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On mora za 11 let v gulag, njegovim dokončna prepoved

Moskva, 17. 08. 2026 18.38 pred 26 minutami 4 min branja 7

Avtor:
T.H. STA
Lev Šlosberg po izreku kazni

Rusko sodišče je opozicijskega politika, podpredsednika opozicijske protivojne stranke Jabloko (Jabolko) Leva Šlosberga obsodilo na 11 let in en mesec zapora, ki jih bo odslužil v kazenski koloniji. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega obrekovanja ruske vojske. Vrhovno sodišče v Moskvi je medtem pravkar potrdilo svojo odločitev, da edini ruski protivojni opozicijski stranki prepove sodelovanje na septembrskih parlamentarnih volitvah.

Sodišče v Pskovu na severozahodu Rusije je Šlosberga danes obsodilo zaradi komentarjev, v katerih je kritiziral ofenzivo Moskve v Ukrajini. Spoznalo ga je za krivega objave lažnih izjav, namenjenih diskreditaciji ruske vojske.

63-letni politik se bo na sodbo pritožil, so sporočili iz stranke Jabloko, ki je sodbo označila za "znamenje razpada ruskega pravosodja".

Kazen Šlosbergu sledi odločitvi ruskega vrhovnega sodišča, ki je prejšnji teden stranki Jabloko prepovedalo sodelovanje na septembrskih parlamentarnih volitvah. Stranka, ki jo je podprlo več ruskih opozicijskih osebnosti v izgnanstvu, med njimi Julija Navalna, vdova pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, se je na odločitev pritožila. Vrhovno sodišče je o pritožbi odločalo prav danes in jo torej zavrnilo.

'Mi podpiramo mir, oni prelivanje krvi'

Tožbo proti liberalni opozicijski stranki, ki ji je državna volilna komisija julija presenetljivo odobrila sodelovanje na volitvah, je vložila skrajno desna Rodina. Ta jo je med drugim obtožila nepravilnosti v predvolilni kampanji, financiranja iz tujine, podpiranja spolnih manjšin ter pozivanja k ekstremizmu in kršenju ozemeljske celovitosti Rusije.

Člani stranke Jabloko prihajajo na sodišče
Člani stranke Jabloko prihajajo na sodišče
FOTO: AP

Pri Jabloku so vse obtožbe zanikali. "Ključ našega nesoglasja je v tem, da mi podpiramo mir, medtem ko oni podpirajo prelivanje krvi," je med večurno obravnavo prejšnji teden na sodišču dejal vodja stranke Nikolaj Ribakov. "Zavedajo se, da ljudje želijo glasovati za mir. In se bojijo. Zato nas želijo izključiti iz volitev," je dodal.

Tožbi stranke Rodina je sodišče ugodilo in Jabloku prepovedalo sodelovanje. Šlo je za prvi primer, da so stranki, ki je bila že registrirana za volitve, naknadno prepovedali, da bi na njih sodelovala.

Dokončna prepoved edini protivojni stranki

Stranka Jabloko se je nato pritožila, a je pritožbeni senat vrhovnega sodišča v Moskvi danes zavrnil njene ugovore in potrdil odločitev, da ne sme sodelovati na volitvah v dumo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sodišča ruskim volivcem, ki nasprotujejo več kot štiri leta trajajoči vojni v Ukrajini, onemogoča, da bi jeseni na parlamentarnih volitvah glasovali za edino protivojno stranko v Rusiji.

Nikolaj Ribakov na vrhovnem sodišču
Nikolaj Ribakov na vrhovnem sodišču
FOTO: AP

Medtem ko je vrhovno sodišče odločalo o pritožbi Jabloka, je policija pred stavbo sodišča pridržala več deset podpornikov stranke, ki so želeli biti navzoči na obravnavi, in jih odpeljala na bližnje policijske postaje, je za neodvisni časopis Novaya Gazeta dejal vodja moskovske podružnice stranke Kiril Gončarov. Ribakov je v sodni dvorani pridržanja podpornikov označil za "ustrahovanje".

Aretacija je učinkovala

Julija letos so za kratek čas pridržali tudi Borisa Nadeždina, politika, ki je na zadnjih ruskih predsedniških volitvah leta 2024 poskušal izzvati Vladimirja Putina. Kandidiral je s protivojnim programom, v katerem je pozival h koncu vojne v Ukrajini. Ruska volilna komisija mu je takrat nekaj tednov pred glasovanjem kandidaturo zavrnila z utemeljitvijo, da je bilo več kot 15 odstotkov podpisov podpore, ki jih je priložil kandidaturi, neveljavnih.

Zasedanje Ruske dume
Zasedanje Ruske dume
FOTO: AP

Letos je napovedal kandidaturo tudi na septembrskih volitvah v državno dumo.

Rusko ministrstvo za pravosodje pa ga je uvrstilo med t. i. tuje agente ter ga obtožilo širjenja lažnih informacij o ruski vladi in pozivanja ljudi k udeležbi na neodobrenih shodih. Oznaka "tuji agent" bi mu preprečila sodelovanje na volitvah. "Kaj naj rečem? Še naprej bom živel in se boril," je omenjeno oznako pred aretacijo komentiral Nadeždin. "To verjetno ne bo spremenilo moje politične poti. Še naprej bom kandidiral za državno dumo in zbiral podpise," je takrat vztrajal. Kmalu je sledila aretacija.

Boris Nadeždin se je umaknil v Francijo
Boris Nadeždin se je umaknil v Francijo
FOTO: Profimedia

BBC je na začetku avgusta nato poročal, da se je Nadeždin oglasil iz Francije. Objavil je videoposnetek, na katerem stoji pred Eifflovim stolpom v Parizu: "Živjo vsem. Imam dobre novice. Živ sem in svoboden. Žal trenutno nisem v Rusiji. Moram zbrati in ugotoviti, kaj storiti naprej. O svojih načrtih bom pisal kasneje."

V zaporu, v izgnanstvu ali pa mrtvi

Parlamentarne volitve bodo v Rusiji potekale med 18. in 20. septembrom. Poleg volitev v dumo bodo volivci septembra izbirali tudi predstavnike na drugih političnih ravneh, lokalnih in regionalnih. Na volitvah naj bi prvič sodelovali tudi prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih Rusija zaseda.

Opozicijski politiki, ki bi ruskim volivcem lahko ponudili alternativo, pa so bodisi v zaporu, v izgnanstvu ali pa so umrli, ob tem poudarja BBC.

Objave o Buči so ga stale prostosti

Februarja letos smo objavili intervju z ruskim opozicijskim politikom Iljo Jašinom, ki se je mudil v Ljubljani. 42-letnik bi sicer še vedno moral prestajati zaporno kazen, ker je glasno nasprotoval vojni v Ukrajini, a so ga po dobrih dveh letih zapora izpustili v okviru izmenjave zapornikov. Od takrat deluje iz tujine, trenutno živi v Berlinu.

Ilija Jašin med pogovorom za našo spletno stran
Ilija Jašin med pogovorom za našo spletno stran
FOTO: Luka Kotnik

Jašin je med redkimi vidnimi ruskimi opozicijskimi voditelji, ki so kljub intenzivnim pritiskom ostali v politiki in je glasen nasprotnik vojne ter avtoritarizma v Rusiji. Po kritiki ruskih vojaških dejanj v Ukrajini in objavi informacij o domnevnih vojnih zločinih, še posebej v mestu Buča, so ga aretirali in obsodili na 8,5 let zaporne kazni zaradi "širjenja napačnih informacij o ruski vojski".

Preberi še 'V Rusiji ni množične podpore vojni, to je iluzija'

V pogovoru za 24ur.com je zatrdil, da večina Rusov ne podpira vojne v Ukrajini, a ji ne upa glasno nasprotovati, saj je kritika oblasti v Rusiji kaznivo dejanje.

Rusija opozicija volitve duma Jabloko prepoved

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KOMENTARJI7

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Posteni
17. 08. 2026 19.05
Za nase putinofilcke so gulagi zahodna propaganda...
Odgovori
0 0
bos.lo
17. 08. 2026 19.00
buče da so jabolko edini v Rusiji proti vojni...še večje buče, da zelensski brani zahodno demokracijo...ukinil je popolnoma VSE stranke in prepovedal ...VSE do zadnjega ...Rusija ima sicer lepo število strank...prav tako recimo Iran...precej več kot recimo usa ...Vse jasno...
Odgovori
-3
0 3
marmilan
17. 08. 2026 18.59
spet propaganda proti Rusiji
Odgovori
-2
1 3
Posteni
17. 08. 2026 19.05
Mamilar..nauci se brat najprej ote. Ti bo kaj jasno🤣🤣
Odgovori
0 0
marmilan
17. 08. 2026 18.59
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Ne hodimnavolitve
17. 08. 2026 18.55
Si je potrebno očistiti prostor pred volitvami. Da se ziher zmaga. Očitno Putin ni čisto brez skrbi.
Odgovori
+0
4 4
tamiflu
17. 08. 2026 19.07
kaj porečeš na psihopatskega avtokrata janšo, ki si pripravlja enak teren
Odgovori
0 0
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