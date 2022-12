Onesnažena voda iz Fukušime se bo drugo leto pomešala z morjem

Več kot 11 let je minilo od jedrske nesreče v japonski Fukušimi, država pa počasi, a vztrajno presega izzive, ki jih je izzval cunami. Več kot deset let trajajoča dekontaminacija stavbe in okolice naj bi trajala še vsaj 40 let. Kljub temu pa je prišel čas, ko so vodni rezervoarji polni in jih je treba izprazniti. Kaj to pomeni za naravo in okoliške prebivalce?

Voda je pomembna sestavina delovanja jedrske elektrarne, saj ohlaja reaktorje in tako omogoča varno obratovanje. Ker se obratovanje elektrarne v Fukušimi po nesreči ni ustavilo, se je voda vseskozi nabirala v podzemnih prostorih. "Voda prihaja tudi iz podzemeljskih virov in nabiranja deževnice," pa je še pojasnil vodja centra za komuniciranje Kimoto Takahiro. Vsa zbrana voda pa se nato očisti s posebno enoto ALPS, ki je bila ustvarjena posebej za omenjeno elektrarno. Enota iz tekočine odpravi skoraj vse radioaktivne substance, razen tritija, radioaktivnega izotopa vodika, ki se ga od vodnih molekul ne da ločiti. Tritijsko vodo se nato shrani v več tisoč tankov. A v 11 letih so se ti napolnili, Japonska pa se je odločila, da jih bo z naslednjim letom izpraznila v morje, piše Euronews. Kaj to pomeni za okolje in okoliško prebivalstvo? Japonske oblasti so sicer predvidele, da se bo onesnažena voda spustila v morje, a da bo močno razredčena, v okolje se jo bo spustilo v točno določenih intervalih. Znanstveniki bodo pred izpustom v morje naredili analizo 90.000 vzorcev tritijske vode. Sedaj pa so se oblasti odločile, da bodo očiščeno, a še vedno nekoliko radioaktivno vodo v morje izpustili s pomočjo podzemnega predora. Kilometrska cev na globini 16 metrov bo zgrajena naslednjo pomlad.