OnlyFans lastniku izplačal za 600 milijonov evrov dividend

Število uporabnikov z uporabniškim računom, ki plačujejo za dostop do vsebin, je medletno poraslo za 24 odstotkov na 377,5 milijona. Vsebine je za platformo ustvarjalo 4,6 milijona oseb, 13 odstotkov več kot predlani. Od naročnikov je platforma prejela za okoli 7,2 milijarde dolarjev (6,2 milijarde) naročnin, od česar je 5,8 milijarde dolarjev(pet milijard evrov) izplačala ustvarjalcem vsebin.
Družba, ki ima sedež v Londonu, večino prihodkov pa ustvari v ZDA, je zabeležila 683,6 milijona dolarjev (588,9 milijona evrov) dobička pred davki, štiri odstotke več kot leto prej.
OnlyFans – platforma, na kateri posamezniki objavljajo fotografije in posnetke na različne teme, med drugim tudi takšne z eksplicitno erotično vsebino, za svoje naročnike – je v lasti družbe Fenix International, katere lastnik je ukrajinsko-ameriški poslovnež Leonid Radvinsky. Felix International je tekom lanskega leta prejel za 497 milijonov evrov, nato pa med decembrom in aprilom še za 204 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov) dividend.
