Tujina

OnlyFans lastniku izplačal za 600 milijonov evrov dividend

London, 22. 08. 2025 15.16 | Posodobljeno pred 58 minutami

STA , D.L.
Spletna platforma OnlyFans je lastniku, ukrajinsko-ameriškemu poslovnežu, lani in letos izplačala za 522 milijonov funtov oz. okoli 600 milijonov evrov dividend. Prihodki so lani glede na leto prej porasli za devet odstotkov na 1,4 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evro), potem ko je platforma ustvarjalcem vsebin plačala 5,8 milijarde dolarjev (pet milijard evrov).

Število uporabnikov z uporabniškim računom, ki plačujejo za dostop do vsebin, je medletno poraslo za 24 odstotkov na 377,5 milijona. Vsebine je za platformo ustvarjalo 4,6 milijona oseb, 13 odstotkov več kot predlani. Od naročnikov je platforma prejela za okoli 7,2 milijarde dolarjev (6,2 milijarde) naročnin, od česar je 5,8 milijarde dolarjev(pet milijard evrov) izplačala ustvarjalcem vsebin.

Onlyfans FOTO: Shutterstock

Družba, ki ima sedež v Londonu, večino prihodkov pa ustvari v ZDA, je zabeležila 683,6 milijona dolarjev (588,9 milijona evrov) dobička pred davki, štiri odstotke več kot leto prej.

OnlyFans – platforma, na kateri posamezniki objavljajo fotografije in posnetke na različne teme, med drugim tudi takšne z eksplicitno erotično vsebino, za svoje naročnike – je v lasti družbe Fenix International, katere lastnik je ukrajinsko-ameriški poslovnež Leonid Radvinsky. Felix International je tekom lanskega leta prejel za 497 milijonov evrov, nato pa med decembrom in aprilom še za 204 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov) dividend.

Arrya
22. 08. 2025 16.14
V veliko primerih gre tole za moderno zvodništvo. Pimpi v ozadju vodijo cele skupine teh deklet in jim plačujejo fotografiranja, vodijo njihove strani, itd. Dekleta pa na koncu prejemajo male vsote. Še Andrew Tate se je hvalil kako je to delal.
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
22. 08. 2025 16.07
+3
a na spletu mas vse njihove slike in posnetke k folk snema zaslon..bogi otroci
Levi so barabe
22. 08. 2025 15.59
+2
Upam da propade
kr en 123
22. 08. 2025 15.57
+4
Bravo lastnik...
Pedro Lopez
22. 08. 2025 15.55
+4
Dober biznis. Po moje lastnik nima pretiranega dela, kasira pa na polno.
ho?emVšolo
22. 08. 2025 15.35
+5
Trgovanje s slivami.
tom74
22. 08. 2025 15.33
+11
res mi je noro da je tulk kekcev, ki za to plačajo
Midelamodrugace
22. 08. 2025 15.29
+4
Te punčke ne vejo da se da vse shekat?
