Onlyfans zvezdnica zaradi varanja in nadzorovanja v srce zabodla partnerja

24-letna Britanka z umetniškim imenom 'fake barbie' (lažna barbika), ki je marca naravnost v srce zabodla svojega partnerja Bradleyja Lewisa , je na sojenju za umor povedala, da naj bi jo partner stalno nadzoroval. "Bil je tudi nasilen in manipulativen," je umor opravičevala Onlyfans zvezdnica. Obtožbe za umor je sicer zavrnila, je pa priznala, da je partnerja zabodla v neprištevnem stanju.

22-letnika je napadla doma, po tem, ko se je par vrnil s ponočevanja. "Od vrnitve domov pa do usodnega trenutke je minilo le nekaj minut," so ugotovili na obdukciji. Zabodla ga je enkrat. "Rana ni bila globoka," je na sodišču povedal forenzični zdravnik, ki je opravil obdukcijo, John Sandford. Lewisa so sicer takoj pripeljali v bolnišnico, a je kljub zdravniški pomoči umrl.

Omenjeni zdravnik tudi sumi, da ima Whitova osebnostno motnjo, a dokazi nakazujejo, da je bila med ubojem popolnoma prisebna. "Čeprav je bila nekoliko pijana in pod vplivom prepovedanih drog," je tudi dodal.

Opisala mu je naravo svojega dela

Opisal je tudi pogovor z obtoženo, kjer naj bi mu 25-letnica opisovala naravo svojega dela na platformi Onlyfans in to, da naj bi v prvem letu z objavami razgaljenih fotografij zaslužila približno 50.000 funtov. "Prvo leto je zaslužila kar precej denarja, nato pa je platforma postala popularna in njen mesečni prihodek je padel na približno 1000 funtov," je razlagal forenzik.

Za tem je poudaril še, da mu je Whitova potožila glede narave svojega partnerja. "Postal je zelo oprezen, začel je nadzorovati moj zaslužek in tudi odločal, kako ga lahko porabim," naj bi dejala.