Zaskrbljujoče ugotovitve: na platformi OnlyFans z erotičnimi vsebinami služijo tudi mladoletniki

BBC razkriva, da sporni OnlyFans uporabljajo tudi mladoletni uporabniki. Odločili so se, da bodo preiskali številna opozorila, da se na platformo zlahka prijavijo tudi mladoletniki, ki potem na svojih kanalih prodajajo eksplicitno vsebino, čeprav je deljenje fotografij mladoletnih otrok nezakonito. Kot pišejo, uporabniki, mlajši od 18 let, sistem z lahkoto prelisičijo, tako da uporabijo lažno identifikacijo, da si ustvarijo račun, ki ga uporabljajo za dodaten zaslužek. Kot je denimo sporočila tamkajšnja policija, so obravnavali celo primer 14-letnice, ki je za registracijo uporabila babičin potni list. Kot je poudaril predstavnik britanske policije za zaščito otrok, so otroci na platformi pogosto tudi izkoriščani.

OnlyFans med tem zagotavlja, da njihov sistem za preverjanje let upošteva vse zahteve regulatorjev. Platforma ima več kot milijon 'ustvarjalcev', ki delijo vsebino - fotografije in posnetke za mesečno naročnino. V zameno pa OnlyFans uporabnikom zaračuna 20 odstotkov zaslužka uporabnika. Na strani je sicer več različne vsebine, najbolj pa je znana po eksplicitnih in erotičnih vsebinah, zato morajo biti uporabniki starejši od 18 let.

Kot so zapisali novinarji BBC, so med svojo preiskavo odkrili 17-letnico, ki je na platformni prodajala posnetke, na katerih se samozadovoljuje, medtem ko se je drug mladoletnik pojavil kot gost na eksplicitnem posnetku na kanalu drugega, sicer polnoletnega uporabnika. Prav tako jim je uspelo na strani ustvariti račun za mladoletnega uporabnika, tako da so uporabili identifikacijo 26-letnika, zato da so dokazali, da je sistem platforme enostavno prelisičiti.

Opozorila o zlorabah in izsiljevanjih

OnlyFans je profile, ki so jih odkrili novinarji BBC, že odstranil. A kot poudarjajo, številni strokovnjaki in policisti, s katerimi so govorili, opozarjajo na številne zlorabe mladoletnikov, povezane s stranjo OnlyFans. Poročajo celo o deklici, ki je do strani dostopala in jo uporabljala, ko je bila stara zgolj 13 let. Nekatere šole na Otoku anonimno opozarjajo, da njihovi učenci uporabljajo to platformo. Mladoletni učenec se je socialni delavki na eni izmed šol celo pohvalil, da je na tej platformi dobro zaslužil.

Po navedbah strokovnjakov so med mladoletnimi uporabniki tega spletnega mesta žrtve predhodne spolne zlorabe in osebe s težavami v duševnem zdravju in samomorilnimi mislimi. Britanski policisti opozarjajo, da obravnavajo več pritožb mladoletnikov, da so bile njihove fotografije na stran naložene brez privolitve, obravnavali pa so tudi primer 17-letnice, ki so jo zaradi vsebine izsiljevali.

Kot so še dodali, se v posnetkih na OnlyFans pojavljajo tudi posnetki in fotografije pogrešanih otrok. Kot poudarjajo strokovnjaki za zaščito otrok, stran dela premalo, da bi preprečila, da otroci ne bi uporabljali strani, ki jim obljublja priložnost za dobiček. Kot so v izjavi za javnost sporočil z OnlyFans, v primerih, če so obveščeni o zlorabah, takoj odreagirajo in izbrišejo takšne račune.