Opazovali izbruh vulkana, ko je malček stekel proti robu ploščadi

Malček bi na božični dan med ogledom vulkana Kilauea na Havajih skoraj strmoglavil s klifa, če ne bi njegova mama hitro reagirala, so po poročanju NBC Newsa povedali uradniki. Služba narodnega parka je sporočila, da se je malček oddaljil od svoje družine na razgledni ploščadi in se izmuznil mimo ovire, ki je opazovalcem preprečila dostop do vulkana, nato pa stekel proti robu pečine.