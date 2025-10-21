Opazovali so vojaške objekte in načrtovali sabotaže

Poljski minister, ki je pristojen za koordinacijo obveščevalnih služb, Tomasz Siemoniak, je kasneje na omrežju X sporočil, da so osumljenci opazovali vojaške objekte in kritično infrastrukturo ter pripravljali sredstva za izvedbo sabotaž in napadov na te lokacije.

V času ruske invazije na Ukrajino je Poljska ena najpomembnejših političnih in vojaških podpornic Kijeva, izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa. Vlada v Varšavi obtožuje tajne službe Rusije in njene zaveznice Belorusije, da v državo pošiljajo številne agente in najemajo saboterje. Tiskovni predstavnik Siemoniaka je dejal, da so samo v zadnjih mesecih prijeli 55 oseb, ki so delovale za ruske tajne službe, da bi škodovale Poljski. Rusija obtožbe zanika.