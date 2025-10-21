Svetli način
Tujina

Opazovali so vojaške objekte in načrtovali sabotaže

Varšava, 21. 10. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
22

Poljski obveščevalci so na Poljskem prijeli osem ljudi zaradi suma, da so v več regijah pripravljali sabotaže, je sporočil poljski premier Donald Tusk. sporočil je tudi, da so jih prijeli v minulih dneh v več regijah po državi in da nadaljujejo preiskavo.

Poljsko vojaško oporišče
Poljsko vojaško oporišče FOTO: AP

Poljski minister, ki je pristojen za koordinacijo obveščevalnih služb, Tomasz Siemoniak, je kasneje na omrežju X sporočil, da so osumljenci opazovali vojaške objekte in kritično infrastrukturo ter pripravljali sredstva za izvedbo sabotaž in napadov na te lokacije.

V času ruske invazije na Ukrajino je Poljska ena najpomembnejših političnih in vojaških podpornic Kijeva, izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa. Vlada v Varšavi obtožuje tajne službe Rusije in njene zaveznice Belorusije, da v državo pošiljajo številne agente in najemajo saboterje. Tiskovni predstavnik Siemoniaka je dejal, da so samo v zadnjih mesecih prijeli 55 oseb, ki so delovale za ruske tajne službe, da bi škodovale Poljski. Rusija obtožbe zanika.

poljska sabotaže rusija ukrajina
KOMENTARJI (22)

xyxyxyxyxyxyxy
21. 10. 2025 13.49
Te poljake je pa zavzela taka panika, da se že med seboj ovajajo in iščejo sovražnike
ODGOVORI
0 0
Bebo2
21. 10. 2025 13.43
-1
Rusija samo laže, tako kot vedno
ODGOVORI
0 1
manga
21. 10. 2025 13.31
+0
Zdaj ko je laž o ruskih provokacijah z droni potihnila se iščejo nove provokacije in se napadajo Rusi.Že videno.Samo da bi se dokopali ruskih naravnih bogatstev.
ODGOVORI
2 2
bbb27
21. 10. 2025 13.30
-2
sedaj ko prevara z droni ni uspela, da bi bili rusi krivi...so se eu levaki spomnili novo,
ODGOVORI
0 2
Davao
21. 10. 2025 13.26
+0
Klasika Rusov,ona vedno zanika katerikolj obtožbo.Se spomnite,kako je lagal svetu,da vojaške sile zbrane ob meji z Ukrajino ne bo uporabil za napad nanjo ampak gre zgolj za vojaške vaje.Lažejo kot Rusi
ODGOVORI
2 2
Pfolca
21. 10. 2025 13.26
+1
Nekdo je vgrel v zrak dve rafineriji na Ogrsem, pisati pa se ne sme, ker izgleda niso Rusi
ODGOVORI
2 1
Emtisunce
21. 10. 2025 13.23
-1
Ukrajinci na delu.
ODGOVORI
2 3
iskriv
21. 10. 2025 13.21
+2
Rusija obtožbe zanika , kdaj pa je že kaj priznala !? Ruski vohuni , likvidatorji političnih nasprotnikov , agresija na Ukrajino , po njihovem ne obstajajo .
ODGOVORI
5 3
Rudar
21. 10. 2025 13.22
+2
Pazi zdej odziv ruskih botov.
ODGOVORI
3 1
Odrešenik666
21. 10. 2025 13.21
+1
Severni tok 2?
ODGOVORI
2 1
Rudar
21. 10. 2025 13.23
+2
Preberi še enkrat članek. Jaz nisem opazil, da bi bil omenjen severni tok.
ODGOVORI
3 1
nexus4321
21. 10. 2025 13.20
-1
To delajo sami pol mislijo da delajo vsi 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 3
PetindvajsetUR
21. 10. 2025 13.04
+1
Smrtna kazen, tak mal za opomin drugim.
ODGOVORI
6 5
Emtisunce
21. 10. 2025 13.25
+0
Ukrajince, ki so severni tok 2 razstrelili so obsodili in izpustili ???
ODGOVORI
1 1
Slovener
21. 10. 2025 12.59
+4
Če je res kar Poljaki trdijo , potem jih bojo brez problema zaprli za več let. Če pa jih ne bojo stlačačili v keho, pa stvari niso take kot se nam jih predstavlja.
ODGOVORI
5 1
alicante1234
21. 10. 2025 12.51
+3
Medtem pa je nekdo ponoči istočasno vrgel v zrak dve rafineriji ruskega podjetja na Madžarskem in v Romuniji.
ODGOVORI
5 2
Petur
21. 10. 2025 12.38
+9
če se ne ohladijo jih bo po ukraini res kaj doletelo...
ODGOVORI
12 3
Desno
21. 10. 2025 12.44
-7
Spokaj za Moskvo
ODGOVORI
6 13
Aijn Prenn
21. 10. 2025 12.47
-2
Če se RU spozabi in začne drezati v PL, se bojo opekli, da bo v vseh zgodovinskih knjigah opisano kot "težke batine za RU" ;-))
ODGOVORI
5 7
Aijn Prenn
21. 10. 2025 12.47
-4
Katinski gozd namreč še ni pozabljen.
ODGOVORI
3 7
Pikopiko
21. 10. 2025 12.37
-5
Poljaki so se znebili socialistov in letijo v nebo. Pri nas pa na vsakem koraku socializem in počasi gremo proti revščini.
ODGOVORI
9 14
Desno
21. 10. 2025 12.44
-7
Točno tako
ODGOVORI
4 11
