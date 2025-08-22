Svetli način
Tujina

Opeharjena turistka taksistu: 'Dolgujete mi še šest evrov, a raje kupite ženi čokolado'

Zagreb, 22. 08. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Turistka iz Nove Zelandije, ki ji je taksist za kratko vožnjo po Zagrebu zaračunal 1506 evrov, je sicer večino denarja dobila nazaj. "Še zmeraj pa mi dolgujete šest evrov, a za ta denar raje ženi kupite kakšno čokolado," zdaj sporoča taksistu. Novozelandka pa očitno ni edina 'žrtev' pohlepnega voznika – oglasili sta se še dve njegovi 'zadovoljni' stranki.

Odzivi na vrtoglav znesek, ki ga je taksist za dober kilometer vožnje skozi središče Zagreba zaračunal turistki iz Nove Zelandije, ne ponehajo. Carol Cowan je denar po treh mesecih sicer dobila večinoma povrnjen.

Opeharjena Novozelandka pravi, da pravzaprav ni pričakovala, da bo dobila denar nazaj. "Tako dolgo sem čakala, skoraj tri mesece. Mislim, da ga je k temu prisilila javnost," je povedala v intervju za hrvaški RTL Danas.

Tudi turistična združenja na Hrvaškem želijo pomagati popraviti krivico, ki se ji je zgodila. Ko so jo novinarji povprašali, ali bi se še vrnila na Hrvaško – v kolikor bi ji v opravičilo ponudili plačilo potovanja, je odgovorila: "Da, prišla bi. Hvala vam, to je zelo lepo."

Carol je maja obiskala Split, zadar, Hvar, Rovinj in Plitvice – in povsod, pravi, se je počutila dobrodošlo. Vse do neprijetne izkušnje v Zagrebu. Še posebej obžaluje, da ni videla enega kraja: "Ideja o Muzeju končanih razmerij se mi je zdela zelo zanimiva, to sem si želela ogledati."

Njena izjava se je dotaknila muzejskega osebja in Carol zdaj čakajo z vstopnicami in presenečenjem. "Med drugim imamo tudi radirko za brisanje slabih spominov. Upamo, da bo z obiskom muzeja in uporabo te radirke uspela izbrisati vse negativne spomine na naše mesto," je ob tem dejala vodja Muzeja končanih razmerij Ariana Juraić. Nepošteni odnosi z gosti po njenih besedah namreč zlahka uničijo ugled države. "Najhuje je, da se mi kot kulturna institucija, tako kot vse druge v Zagrebu, resnično trudimo sprejeti vse turiste in jim zagotoviti prostor, kjer lahko ustvarijo lepe spomine. Ena takšna slaba izkušnja s taksistom pa uničuje podobo mesta, ki je sicer toplo, skrbno in odprto," poudarja.

"Da bi tako tudi ostalo, se moramo odzvati na pohlep posameznikov, tako kot pogumna Carol, ki v boju za pravičnost ni odnehala," piše hrvaški spletni portal net.hr.

Sporočilo za taksista

Za taksista Ivana Madžarja, ki ji je zaračunal 1506 evrov, pa ima tudi posebno sporočilo. "Gospod Madžar, hvala, ker ste mi vrnili mojih 1350 evrov. Žal mi je, da ste za to potrebovali tri mesece. Še vedno mi dolgujete šest evrov, a vam odpustim – kupite svoji ženi čokolado. In še nasvet: če boste delali pošteno in z integriteto, bo vaš posel rasel in ljudje vas bodo spoštovali," je poudarila.

Kot pravi, pa je – čeprav je bila prikrajšana za štiri tedne potovanja – bogatejša za zgodbo, ki jo bo s ponosom pripovedovala svojim vnukom. "Otroci mi pravijo, da sem zdaj na Hrvaškem slavna," se je še pošalila.

Cowanova ni edina žrtev?

Hrvaški mediji sicer poročajo, da Cowanova naj ne bi bila edina žrtev pohlepnega taksista, ki da načrtno pobira ženske in starejše moške. 

V uredništvo net.hr so v začetku junija prejeli klic Vukovarčanke, ki je povsem pretresena pripovedovala, kako je za taksi vožnjo od Glavne postaje v Zagrebu do približno sedem kilometrov oddaljenega naselja Prečko plačala vrtoglavih 110 evrov. In tudi takrat je bil za volanom Ivan Madžar. Novinarjem je potrdil zaračunani znesek, a dodal, da jo je gospa še dobro odnesla, saj da bi morala po ceniku, ki ga ima na vidnem mestu v vozilu, plačati od 250 do 300 evrov.

Novinarjem hrvaškega Jutarnjega lista pa sta se oglasili še dve njegovi 'zadovoljni' stranki.

"Bil je 14. september 2021. Mama se je zaradi omotice, ki jo je mučila, napotila v bolnišnico Agram na Trnju. Iz Vodnikove ulice je naprej odšla peš, a se je – ker je le starejša in ni imela moči – na Glavni postaji vseeno raje odločila za prevoz s taksijem. Za vožnjo ji je zaračunal 70 kun (8,79 evra)," pripoveduje ženska, ki se je obrnila na medije. "To je bilo za njeno pokojnino, ki je bila takrat še nižja, resnično veliko. Ko mi je povedala, koliko je plačala, sem se taksista odločila poklicati. Na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je račun previsok, pa mi je odgovoril, da bi lahko plačala še več," pravi. Leto dni zatem je po spletu naključij znova naletela na taksista. Med sprehajanjem psa je na pločniku zagledala majhno žensko torbico. "Razmišljala sem, da bi šla mimo, a me je nekaj vleklo, da jo pogledam – morda je v njej kaj, kar je nekomu zelo pomembno. V njej je bila denarnica z dokumenti, ki so pripadali ženski z istim priimkom. Takoj mi je zasvetila lučka," razlaga ter dodaja, da je bila last hčerke taksista. "Takoj ko sem prišla domov, sem poklicala gospoda in mu povedala, da sem našla denarnico in da ji jo bom z veseljem vrnila. To sem tudi storila, hkrati pa sem ga še spomnila, kdo sem in kako je mojo bolno mamo 'ogoljufal' za 70 kun. Ponudil mi je vračilo denar, kar sem zavrnila. Želela sem le, da razmisli o svojem vedenju do ljudi," pravi Zagrebčanka, ki meni, da zloglasni taksist načrtno 'cilja' na ženske in starejše moške.

Druga gospa se je novinarjem oglasila z novejšo zgodbo. "Bilo je jutro, med 7.30 in 8.00, na dan Thompsonovega koncerta. Ker sem zamujala v službo, sem na Glavni postaji sedla v prvi taksi," pravi ženska, katere cilj je bila stavba A1 na Žitnjaku, oddaljena približno 7,3 kilometra. Omenjeni taksist ji je za pot zaračunal 75 evrov, medtem ko je dan prej za isto pot pri drugi taksi službi plačala 7,5 evra.

Primer turistke iz Nove Zelandije sicer še naprej preiskuje tudi zagrebška policija, ki je taksi službo zaradi neizdanega računa z vrtoglavo vsoto prijavila tudi pristojni davčni upravi. Pooblaščeni davčni svetovalec Ivan Podgorski Boček je ob tem poudaril, da je neizdajanje računov najhujši davčni prekršek, za katerega zakonodajalec predpisuje globo od tri pa do 66.000 evrov. "Poleg tega obstajajo tudi določbe zakona o DDV, ki predpisujejo globo od 300 do 60.000 evrov, ter še zakon o fiskalizaciji pri gotovinskem poslovanju. Za prekrške s tega področja davčna uprave izreče dodatno kazen od tri do 66.000 evrov," je razložil.

Dejanje taksista je obsodil tudi hrvaški minister za turizem Tonči Glavina. Dejal je, da bo Cowanovi poslal opravičilo in uredil brezplačno počitniško nastanitev v Zagrebu. Hkrati pa je k odzivu pozval tudi druge pristojne institucije, da se takšni primeri, ki škodijo ugledu Hrvaške, ne bodo več ponavljali.

Potovanje v Evropo po moževi smrti naj bi bilo za Cowanovo pot okrevanja, a se je zaradi taksi vožnje, za katero je odštela 1506 evrov, spremenilo v pravo nočno moro.

Taksist Ivan Madžar, čigar POS-terminal je bil uporabljen za plačilo vožnje, ji je v sredo vrnil denar. A šele tri mesece po dogodku in šele po tem, ko je Cowanova v izterjavo vključila tudi Interpol. Hrvaški novinarji so ga včeraj skušali znova kontaktirati, a neuspešno.

Hrvaška račun turistka Carol Cowan taksi
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pager
22. 08. 2025 10.19
zgleda, da mu decimalka dela mal probleme, je manjkal v šoli ko so jemali decimalno vejico
ODGOVORI
0 0
M.M.Miša
22. 08. 2025 10.10
🙉
ODGOVORI
0 0
Mclaren
22. 08. 2025 10.06
+2
Baraba
ODGOVORI
2 0
HUSO BOSS
22. 08. 2025 10.04
+2
PROBAL JE CE RATA RATA
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
22. 08. 2025 10.02
+3
Ali je tiste, na koncert, peljal zastonj?
ODGOVORI
3 0
a res1
22. 08. 2025 10.00
+5
Ta, ki mi je dal minus za 1km po ljubljani za 13 € in ne verjeme. Naj gre na želežniško postajo in reče, da te zapelje v bolnico v LJ. OK, res je 1,3km.
ODGOVORI
5 0
Panter 63
22. 08. 2025 09.55
+0
V Ljubljani sem plačal za 18 km 36 evrov. Normalna cena, nekaj časa nazaj.
ODGOVORI
1 1
Panter 63
22. 08. 2025 10.16
+1
Informacija za tega kateri poka minuse. Relacija Ljubljana Železniška p-Komenda, nedelja zvečer. Cca 7 let nazaj. Pa zdaj pokajta minuse pametni Slovenceljni.
ODGOVORI
1 0
slim386
22. 08. 2025 10.19
Niti približno.
ODGOVORI
0 0
Protoc
22. 08. 2025 09.50
+1
V Sloveniji je isto..no ne čisto ista kot na Hrvaskem..v Sloveniji pa niso tok pohlepni..sem pa slisal iz prve roke, da imajo iz centra ali iz Brnika posebne cene za posebne turiste
ODGOVORI
1 0
a res1
22. 08. 2025 09.47
+3
V LJ ti za 1 km zaražuna 13€. Preverjeno!!!
ODGOVORI
5 2
FrancRode
22. 08. 2025 10.03
+1
Prej vprašaš, koliko bo prišel prevoz. In nato samo adijo rečeš.
ODGOVORI
2 1
a res1
22. 08. 2025 10.15
Saj tako je bilo.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
22. 08. 2025 09.46
+4
Vse skupaj pomeni, da "obraz" v Zagrebu nima ne pomena, ne vredosti.
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
22. 08. 2025 09.44
+4
"Spomnimo: Za nekaj kilometrov vožnje po središču Zagreba je odštela vrtoglavo vsoto denarja Potovanje v Evropo po moževi smrti naj bi bilo za Cowanovo pot okrevanja, a se je zaradi taksi vožnje, za katero je odštela 1506 evrov, spremenilo v pravo nočno moro." ---- samo tole na koncu me je zanimalo !
ODGOVORI
4 0
spiderrrr
22. 08. 2025 09.42
+11
Aha, to je potem razlog zakaj so se taksisti na Hrvaškem tako branili prihoda Uber… nekaj podobnega kot v Sloveniji, aneda, taximafijozoti, a?
ODGOVORI
12 1
4krogci
22. 08. 2025 09.31
-5
A me lahko prosm nekje v tujini en taksist na suho….da dobim pol vse povrnjeno, pa se nove pocitnice placane??
ODGOVORI
2 7
inside1
22. 08. 2025 09.30
+2
tole pa so dol pri nekaterih prav oderuške tarife...dokler gre gre....
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 09.26
+3
A pol se ni prvič zatipkal...
ODGOVORI
5 2
džonborno
22. 08. 2025 09.23
+1
Baje tale taxist posluje že od leta 193!!! Brez problema! Standard v Lepi hipodromski - če okradeš tujca je to priliv za državo, ker bo ta denar prej ali slej porabljen za neke dobrine! Gasa taxisti!!!!
ODGOVORI
3 2
Dragica Cegler
22. 08. 2025 09.16
+6
Moraš biti pa res za..t,da tole plačaš.Twlwfon pa poklicati policijo.Je pa zanimivo,da so večinoma pri teh prevarah in goljufijam žrtve ženske.Bi pričakovala ID zahodnih žensk, da so bolj poučeni in emancipurane,glede na vse njihovo kričanje o enakosti.
ODGOVORI
6 0
Dragica Cegler
22. 08. 2025 09.13
+4
Moraš biti pa res
ODGOVORI
4 0
iziizi
22. 08. 2025 09.11
+1
Vsi se zgledujejo po vladi ker vidijo kako lahko se pride do denarja poštenje ni več vrlina ki kaj velja ampak danes se spoštuje lažnivce lopove in dilerje z drogo to je naš čas ki bo moral se resertirar
ODGOVORI
3 2
Angelina145
22. 08. 2025 09.09
+4
ocitno samo decimalke malo zamakne. Kaj pa je to kaj takega 🙈
ODGOVORI
5 1
