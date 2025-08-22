Opeharjena turistka taksistu: 'Dolgujete mi še šest evrov, a raje kupite ženi čokolado'

Turistka iz Nove Zelandije, ki ji je taksist za kratko vožnjo po Zagrebu zaračunal 1506 evrov, je sicer večino denarja dobila nazaj. "Še zmeraj pa mi dolgujete šest evrov, a za ta denar raje ženi kupite kakšno čokolado," zdaj sporoča taksistu. Novozelandka pa očitno ni edina 'žrtev' pohlepnega voznika – oglasili sta se še dve njegovi 'zadovoljni' stranki.

Odzivi na vrtoglav znesek, ki ga je taksist za dober kilometer vožnje skozi središče Zagreba zaračunal turistki iz Nove Zelandije, ne ponehajo. Carol Cowan je denar po treh mesecih sicer dobila večinoma povrnjen. Opeharjena Novozelandka pravi, da pravzaprav ni pričakovala, da bo dobila denar nazaj. "Tako dolgo sem čakala, skoraj tri mesece. Mislim, da ga je k temu prisilila javnost," je povedala v intervju za hrvaški RTL Danas. Tudi turistična združenja na Hrvaškem želijo pomagati popraviti krivico, ki se ji je zgodila. Ko so jo novinarji povprašali, ali bi se še vrnila na Hrvaško – v kolikor bi ji v opravičilo ponudili plačilo potovanja, je odgovorila: "Da, prišla bi. Hvala vam, to je zelo lepo." Carol je maja obiskala Split, zadar, Hvar, Rovinj in Plitvice – in povsod, pravi, se je počutila dobrodošlo. Vse do neprijetne izkušnje v Zagrebu. Še posebej obžaluje, da ni videla enega kraja: "Ideja o Muzeju končanih razmerij se mi je zdela zelo zanimiva, to sem si želela ogledati." Njena izjava se je dotaknila muzejskega osebja in Carol zdaj čakajo z vstopnicami in presenečenjem. "Med drugim imamo tudi radirko za brisanje slabih spominov. Upamo, da bo z obiskom muzeja in uporabo te radirke uspela izbrisati vse negativne spomine na naše mesto," je ob tem dejala vodja Muzeja končanih razmerij Ariana Juraić. Nepošteni odnosi z gosti po njenih besedah namreč zlahka uničijo ugled države. "Najhuje je, da se mi kot kulturna institucija, tako kot vse druge v Zagrebu, resnično trudimo sprejeti vse turiste in jim zagotoviti prostor, kjer lahko ustvarijo lepe spomine. Ena takšna slaba izkušnja s taksistom pa uničuje podobo mesta, ki je sicer toplo, skrbno in odprto," poudarja. "Da bi tako tudi ostalo, se moramo odzvati na pohlep posameznikov, tako kot pogumna Carol, ki v boju za pravičnost ni odnehala," piše hrvaški spletni portal net.hr.

Sporočilo za taksista

Za taksista Ivana Madžarja, ki ji je zaračunal 1506 evrov, pa ima tudi posebno sporočilo. "Gospod Madžar, hvala, ker ste mi vrnili mojih 1350 evrov. Žal mi je, da ste za to potrebovali tri mesece. Še vedno mi dolgujete šest evrov, a vam odpustim – kupite svoji ženi čokolado. In še nasvet: če boste delali pošteno in z integriteto, bo vaš posel rasel in ljudje vas bodo spoštovali," je poudarila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot pravi, pa je – čeprav je bila prikrajšana za štiri tedne potovanja – bogatejša za zgodbo, ki jo bo s ponosom pripovedovala svojim vnukom. "Otroci mi pravijo, da sem zdaj na Hrvaškem slavna," se je še pošalila.

Cowanova ni edina žrtev?

Hrvaški mediji sicer poročajo, da Cowanova naj ne bi bila edina žrtev pohlepnega taksista, ki da načrtno pobira ženske in starejše moške. V uredništvo net.hr so v začetku junija prejeli klic Vukovarčanke, ki je povsem pretresena pripovedovala, kako je za taksi vožnjo od Glavne postaje v Zagrebu do približno sedem kilometrov oddaljenega naselja Prečko plačala vrtoglavih 110 evrov. In tudi takrat je bil za volanom Ivan Madžar. Novinarjem je potrdil zaračunani znesek, a dodal, da jo je gospa še dobro odnesla, saj da bi morala po ceniku, ki ga ima na vidnem mestu v vozilu, plačati od 250 do 300 evrov. Novinarjem hrvaškega Jutarnjega lista pa sta se oglasili še dve njegovi 'zadovoljni' stranki. "Bil je 14. september 2021. Mama se je zaradi omotice, ki jo je mučila, napotila v bolnišnico Agram na Trnju. Iz Vodnikove ulice je naprej odšla peš, a se je – ker je le starejša in ni imela moči – na Glavni postaji vseeno raje odločila za prevoz s taksijem. Za vožnjo ji je zaračunal 70 kun (8,79 evra)," pripoveduje ženska, ki se je obrnila na medije. "To je bilo za njeno pokojnino, ki je bila takrat še nižja, resnično veliko. Ko mi je povedala, koliko je plačala, sem se taksista odločila poklicati. Na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je račun previsok, pa mi je odgovoril, da bi lahko plačala še več," pravi. Leto dni zatem je po spletu naključij znova naletela na taksista. Med sprehajanjem psa je na pločniku zagledala majhno žensko torbico. "Razmišljala sem, da bi šla mimo, a me je nekaj vleklo, da jo pogledam – morda je v njej kaj, kar je nekomu zelo pomembno. V njej je bila denarnica z dokumenti, ki so pripadali ženski z istim priimkom. Takoj mi je zasvetila lučka," razlaga ter dodaja, da je bila last hčerke taksista. "Takoj ko sem prišla domov, sem poklicala gospoda in mu povedala, da sem našla denarnico in da ji jo bom z veseljem vrnila. To sem tudi storila, hkrati pa sem ga še spomnila, kdo sem in kako je mojo bolno mamo 'ogoljufal' za 70 kun. Ponudil mi je vračilo denar, kar sem zavrnila. Želela sem le, da razmisli o svojem vedenju do ljudi," pravi Zagrebčanka, ki meni, da zloglasni taksist načrtno 'cilja' na ženske in starejše moške. Druga gospa se je novinarjem oglasila z novejšo zgodbo. "Bilo je jutro, med 7.30 in 8.00, na dan Thompsonovega koncerta. Ker sem zamujala v službo, sem na Glavni postaji sedla v prvi taksi," pravi ženska, katere cilj je bila stavba A1 na Žitnjaku, oddaljena približno 7,3 kilometra. Omenjeni taksist ji je za pot zaračunal 75 evrov, medtem ko je dan prej za isto pot pri drugi taksi službi plačala 7,5 evra.

Primer turistke iz Nove Zelandije sicer še naprej preiskuje tudi zagrebška policija, ki je taksi službo zaradi neizdanega računa z vrtoglavo vsoto prijavila tudi pristojni davčni upravi. Pooblaščeni davčni svetovalec Ivan Podgorski Boček je ob tem poudaril, da je neizdajanje računov najhujši davčni prekršek, za katerega zakonodajalec predpisuje globo od tri pa do 66.000 evrov. "Poleg tega obstajajo tudi določbe zakona o DDV, ki predpisujejo globo od 300 do 60.000 evrov, ter še zakon o fiskalizaciji pri gotovinskem poslovanju. Za prekrške s tega področja davčna uprave izreče dodatno kazen od tri do 66.000 evrov," je razložil. Dejanje taksista je obsodil tudi hrvaški minister za turizem Tonči Glavina. Dejal je, da bo Cowanovi poslal opravičilo in uredil brezplačno počitniško nastanitev v Zagrebu. Hkrati pa je k odzivu pozval tudi druge pristojne institucije, da se takšni primeri, ki škodijo ugledu Hrvaške, ne bodo več ponavljali.

Spomnimo: Za nekaj kilometrov vožnje po središču Zagreba je odštela vrtoglavo vsoto denarja