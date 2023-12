Operacija Đakovo: v ozadju tihotapljenja orožja poslovnež in manekenka

Policija je v Paragvaju prijela 16 oseb. Med aretiranimi sta tudi nekdanji poveljnik paragvajskih letalskih sil, general Arturo Gonzalez in nekdanja vodja paragvajskega urada za nadzor nad uvozom in distribucijo orožja in streliva (Dimabel) Josefina Cuevas .

Z orožja so nato odstranili serijske številke in ga preprodali posrednikom na paragvajsko-brazilski meji, ki so ga prodali dvema najmočnejšima brazilskima kriminalnima združbama – Primeiro Comando da Capital in Comando Vermelho. Večina orožja je bila namenjena članom združb v Riu de Janeiru in Sao Paulu.

Podjetje International Auto Supply s sedežem v Paragvaju je od leta 2019 v Južno Ameriko uvozilo najmanj 43.000 kosov orožja v vrednosti 225 milijonov evrov. Puške in streliva je podjetje kupilo od različnih evropskih proizvajalcev s sedežem na Hrvaškem, Češkem, v Turčiji in Sloveniji. Iz naše države naj bi uvozili okoli 1200 pištol. Pri hrvaškem podjetju HS Produkt naj bi medtem med letoma 2019 in 2022 kupili 7720 pištol.

V preiskavi so ugotovili, da so bili vojaški častniki v zameno za znatne vsote denarja vpleteni v avtorizacijo uvoza orožja, spreminjanje dokumentov in izdajo dovoljenj za nezakonito prodajo orožja. Organi pregona so v torek izvedli 20 racij v Paragvaju in 20 v Braziliji. V slednji so prijeli najmanj pet osumljencev. Preiskave so potekale tudi v ameriški zvezni državi Kansas, preko katere naj bi vpleteni prali denar.

Preiskava Dirisiove čezatlantske sheme tihotapljenja orožja se je začela novembra 2020, ko so brazilske oblasti med preiskavo avtobusa v severovzhodni zvezni državi Bahia prijele moškega, ki je imel pri sebi dve puški in 23 pištol. Čeprav so bile vse serijske številke izbrisane, so agenti uspeli ugotoviti izvor orožja, in sicer je šlo za hrvaške pištole.

Brazilska in paragvajska policija sta operacijo poimenovali po hrvaškem mestu Đakovo, izbire imena pa nista pojasnili. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je na družbenem omrežju X zapisal, da gre za "največjo operacijo zoper nezakonito trgovino z orožjem v zgodovini Brazilije".