'Operacija filtriranja' Ukrajincev

Združene države Amerike poročajo, da imajo dokaze o tisočih ukrajinskih državljanih, ki so pridržani in prisilno deportirani v Rusijo. Obtožbe so se pojavile med zasedanjem Varnostnega sveta, ki sta ga sklicali ZDA in Albanija, da bi razpravljali o teh prisilnih deportacijah, ki jih imenujejo "operacije filtriranja."

Rusija je obtožbo zavrnila ter jo označila za "fantazijo in najnovejši izum v kampanji dezinformacij proti državi." Veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield je dejala, da dokazi iz različnih virov, vključno z rusko vlado, kažejo, da so ruske oblasti zasliševale, pridržale in prisilno deportirale med 900.000 in 1,6 milijona Ukrajincev. Premestitve so resna kršitev vojnih zakonov, ki predstavljajo vojne zločine in potencialne zločine proti človeštvu. Ruski in z Rusijo povezani organi so na tisoče ukrajinskih državljanov podvrgli tudi obliki obveznega, kaznovalnega in žaljivega varnostnega pregleda, imenovanega "filtracija." Poleg odraslih naj bi "filtiriranju" bili podvrženi tudi otroci. Nekatere so celo ločili od družin, jih dali v sirotišnice in nato v posvojitev. Po podatkih ZDA je bilo samo julija "več kot 1800 otrok premeščenih z območij Ukrajine pod ruskim nadzorom v Rusijo", je dejala veleposlanica. "Namen teh operacij je identificirati posameznike, za katere Rusija meni, da niso dovolj skladni ali združljivi z njenim nadzorom," je dejala Greenfieldova. "In vse več je verodostojnih dokazov, da so tisti, za katere menijo, da ogrožajo ruski nadzor zaradi domnevnih proukrajinskih nagnjenj, preprosto izginili."

icon-expand Ukrajinski begunci FOTO: AP

V odgovor je ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzja obtožil Zahod, da poskuša omadeževati njegovo državo. Dejal je, da je več kot 3,7 milijona Ukrajincev, vključno s 600.000 otroki, odšlo v Rusijo ali na separatistična območja v vzhodni Ukrajini pod ruskim nadzorom, vendar jih "ne zadržujejo v zaporih". "V Rusiji živijo svobodno in prostovoljno in nihče jim ne preprečuje gibanja ali jim preprečuje, da bi zapustili državo," je dejal. Nebenzja je dejal, da so ti Ukrajinci šli skozi postopek registracije in ne filtracije, podoben tistemu za ukrajinske begunce na Poljskem in v drugih državah Evropske unije. Politična predstavnica ZN Rosemary DiCarlo je pozvala k preiskavi izjemno zaskrbljujočih in vztrajnih obtožb "o prisilnem razseljevanju, deportacijah in tako imenovanih filtracijskih taboriščih, ki jih vodi Ruska federacija in z njo povezane lokalne sile."

icon-expand Rdeči križ v Mariupolu FOTO: Profimedia