Telekirurgija se po svetu že izvaja, kirurg je namreč na enem koncu sveta, pacient pa na drugem. Leta 2001 so kirurgi v New Yorku prvič operirali pacientko v Franciji s pomočjo robota in prenosa podatkov s tehnologijo ATM, leta 2019 pa so kitajski kirurgi prvič operirali bolnika, oddaljenega nekaj tisoč kilometrov, s pomočjo robotske in 5G-tehnologije. Zdaj pa jim je uspelo telekirurgijo uporabiti tudi na prvem otroku.