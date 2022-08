Operacija Nevihta zaostruje odnose med Beogradom in Zagrebom

Prizivno sodišče v Beogradu je potrdilo obtožnico srbskega tožilstva proti štirim pripadnikom hrvaške vojske zaradi domnevnega vojnega zločina nad srbskimi civilisti v vojaški operaciji Nevihta. Zagreb obtožnico razume kot politično motiviran proces, ki bi bil lahko tudi razlog za blokado Srbije na poti v Evropsko unijo.

Vojaško-policijska operacija Nevihta, katere obletnico v Srbiji obeležujejo kot dan spomina na žrtve in pregnane Srbe, na Hrvaškem pa kot dan zmage in domovinske hvaležnosti, je še vedno kamen spotike med Beogradom in Zagrebom. Prizivno sodišče v Beogradu je potrdilo obtožnico, ki bremeni štiri hrvaške pilote Vladimirja Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića in Danijela Borovića, da so 7. in 8. avgusta 1995 ukazali letalska napada na begunsko kolono na Petrovački cesti pri Bosanskem Petrovcu in v kraju Svodna pri Novem Gradu v Bosni in Hercegovini. Ubitih je bilo 13 ljudi, od tega šest otrok, 25 je bilo ranjenih.

Operacija Nevihta

V obtožnici je zapisano, da je "Nevihta" pomenila napad na južni in severni del Republike Srbske krajine z namenom poraza vojske RSK v kratkem času in prevzema nadzora nad tem delom RSK, to odločitev pa so podprli tudi Nemčija, Nato in ZDA. Dele obtožnice, ki obsega 26 strani, je v ponedeljek objavila hrvaška televizija N1. V njej med drugim piše, da je bil cilj napadov pregon civilistov in da o tem obstajajo številni pisni dokazi in zapisniki, ki jih bodo predstavili na glavni obravnavi. Tožilstvo v obtožnici predlaga tudi, da obtožencem sodijo v odsotnosti. Po obtožnici se namreč štejejo za odgovorne za kaznivo dejanje vojnega hudodelstva v sostorilstvu. "Hrvaška vlada je jasno poudarila, da bo zavarovala svoje državljane, svoje branitelje, generale in v tem konkretnem primeru pilote. Izkoristili bomo vsa pravna sredstva, ki jih imamo na voljo," je obtožnico v ponedeljek komentiral hrvaški pravosodni minister Ivan Malenica za hrvaško televizijo RTL.

Hrvaški vojaki

Poudaril je, da Hrvaška ne bo dopustila razpisa mednarodne tiralice, proces v Srbiji pa označil za politično motiviran poskus, ki bi bil lahko razlog za blokiranje vstopa Srbije v Evropsko unijo. Malenica je izpostavil, da iz Beograda sicer še niso prejeli nobene uradne informacije o tem primeru, ampak poznajo samo informacije, ki prihajajo iz režimskih medijev v Srbiji. Mediji so v ponedeljek poročali, da bo tožilstvo za vojne zločine v Beogradu poleg obtožnic proti štirim pilotom vložilo kazenske obtožnice še proti trem visokim častnikom hrvaške vojske. Odvetnik preživelih Dušan Bratić je v pogovoru za srbski časnik Novosti namreč napovedal kazenske prijave proti admiralu Davorju Domazetu Loši, brigadirju Iliji Maričiću in generalu Pavlu Miljavcu.

"Prva dva sta sodelovala pri sprejemanju odločitve o izvršitvi tega dejanja, zadnji pa je sodeloval pri izvrševanju te odločitve, medtem ko so po izvršitvi vsi trije prikrivali zločin," je dejal Bratić. Poročanja srbskih medijev in napoved o vložitvi novih obtožnic je v ponedeljek komentiral tudi hrvaški minister za veterane in podpredsednik vlade Tomo Medved. Meni, da Srbija z vlaganjem obtožnic poskuša spremeniti značaj operacije Nevihta in domovinske vojne nasploh in da nima nobenih dokazov proti pilotom, temveč poskuša vse svoje težave preusmeriti na Hrvaško.

Operacija Nevihta