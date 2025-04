Operacija 'Pogreb papeža': lovci in ostrostrelci na preži

Medtem ko se po smrti papeža Frančiška v Rim odpravljajo svetovni voditelji in več sto tisoč katoliških vernikov, Italija in Vatikan uvajata obsežen varnostni načrt.

Kardinali so že pred pogrebom začeli prihajati z vsega sveta tako na slovesnost kot na konklave – tajno glasovanje za izvolitev novega papeža. Truplo Jorgeja Maria Bergoglia medtem leži v baziliki svetega Petra.

Turisti, ki se že soočajo s številnimi gradbišči v italijanski prestolnici in znano slabim javnim prevozom, so se zdaj znašli v središču karantene, ki bo trajala več tednov.

V pripravljenosti so lovci, na strehah stavb vzdolž ulice Via della Conciliazione, velike avenije, ki vodi do Trga svetega Petra, pa so nameščene posebne policijske ostrostrelske enote. Vzpostavljena je tudi 24-urna prepoved letenja nad Rimom.